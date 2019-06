Mps e Condifesa Fvg per le imprese agricole

Per rispondere in modo concreto alle esigenze delle aziende agricole locali, nasce la convenzione fra Banca Monte dei Paschi di Siena e Condifesa, il Consorzio Difesa Colture Agrarie Friuli Venezia Giulia. L’accordo è il frutto di un percorso che ha portato la Banca a conoscere e ad apprezzare le aziende associate a Condifesa Fvg, riconoscendo in esse dinamicità, capacità di gestire i rischi produttivi e orientamento all’innovazione.

Per questo motivo l’istituto, storicamente vocato all’agroalimentare, ha proposto al Presidente dell’associazione, Fabio Benedetti, un pacchetto di agevolazioni volte ad offrire un supporto tangibile agevolando l’espressione di tali potenzialità.

Tecnicamente la convenzione riservata ai soci di CondifesaFvg prevede 5 linee di credito che includono finanziamenti a breve, medio e lungo termine. Vasta la gamma dei casi contemplati, che oltre alle forme più classiche, spaziano dall’anticipo dei contributi Pac (Politica Agricola Comune), alla copertura degli investimenti ammessi al Psr (Piano di Sviluppo Rurale), al sostegno per le spese volte all’efficientamento produttivo della propria impresa agricola. Originato dall’ascolto delle istanze del territorio, il pacchetto di misure prevede fra l’altro anche linee specifiche per l’impianto e il reimpianto di vigneti e colture arboree, come mele, pere e kiwi, che offrono la possibilità di ottenere degli ammortamenti più lunghi in grado di seguire il ciclo produttivo della pianta.

Il Presidente di CondifesaFvg, Fabio Benedetti, durante la sottoscrizione della convenzione ha dichiarato: “È importante per le imprese agricole trovare delle linee di credito compatibili con le tipologie produttive delle stesse. Malgrado l’innovazione, infatti, la stagionalità in agricoltura è rimasta, pertanto dovrà essere la finanza che si adatta alla natura e non viceversa”.

“Sono molto soddisfatto dello sviluppo di questo rapporto che risponde completamente agli obiettivi di sostenibilità, innovazione e promozione dell’agroalimentare che Banca Mps persegue", ha evidenziato Devis Pezzino, Area Manager direzione territoriale corporate Veneto Est e Friuli Venezia Giulia. "L’accordo rende disponibile una gamma completa di soluzioni di finanziamento, con l’obiettivo di supportare le diverse esigenze di business delle aziende agricole che potranno beneficiare anche della consulenza degli specialisti presenti sul territorio, sempre attenti ad individuare risposte puntuali ad ogni singola idea imprenditoriale”.