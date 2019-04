Newco Autovie, in dirittura il Piano Economico Finanziario

Un “siparietto” sulla Newco che prenderà il posto di Autovie Venete è andato in onda durante il convegno “Lo snodo mobilità in Fvg” organizzato dal Forum Consumatori Imprese che si è svolto oggi a Udine in Camera di Commercio.

Il professor Maresca, infatti, durante il suo intervento ha chiesto lumi sulla effettiva operatività della NewCo. “Superate le questioni sollevate dall’Unione europea – ha detto Maresca – e non erano di poco conto, è necessario arrivare in tempi brevi a concludere il percorso per evitare la possibile apertura di infrazione da parte dell’Ue visto che Autovie è in regime di proroga”.

Due le risposte, puntuali, arrivate da Paolo Perco direttore area appalti forniture e servizi di Autovie e dall’assessore alle infrastrutture Graziano Pizzimenti. “A fine 2018 – ha spiegato Perco – l’Art (Autorità di Regolamentazione dei Trasporti) ha deliberato in merito alle modalità di calcolo delle tariffe e questo ha consentito alla Newco di redigere il Piano Economico e Finanziario, indispensabile anche per permettere il “trasferimento” delle linee di credito aperte dalla Bei e dalla Cassa Depositi e Prestiti”.

“La presentazione al ministero del nuovo Pef è imminente – ha precisato Perco – e avverrà subito dopo il placet delle Region socie (Friuli Venezia Giulia e Veneto)”.

Considerazioni riprese in toto anche dall’assessore Pizzimenti, che non ha mancato di sottolineare come i contatti con il ministero siano costanti proprio per cercare di ridurre i tempi dell’iter necessario per arrivare quanto prima all’affidamento in house della concessione.