Nidec Monfalcone, salvi 447 posti di lavoro

Si apre una prospettiva per lo stabilimento di Monfalcone della Nidec Asi, l'ex Ansaldo Sistemi rilevato dalla multinazionale giapponese negli anni scorsi e da alcuni mesi alle prese con una riduzione delle commesse legate a motori e componenti per impianti energetici.

Azienda e sindacati hanno raggiunto un accordo che prevede il ricorso ai contratti di solidarietà, già a partire da lunedì prossimo, per tutti i 447 dipendenti, ma anche 60 esuberi. Saranno gestiti su base volontaria e con incentivi che potrebbero aggirarsi intorno ai 25.000 euro per ciascun lavoratore.

I contratti di solidarietà avranno una durata di un anno e comporteranno una riduzione media di due giorni alla settimana per ciascun lavoratore, con conseguente riduzione della retribuzione.

L'accordo è stato firmato da sindacati e azienda nella sede della Confindustria a Gorizia e prevede anche un piano industriale con investimenti per 10-12 milioni di euro nel biennio 2019-2020.

Un incontro è stato programmato per il 12 aprile in Regione per verificare le possibilità di sostegni pubblici per superare la fase di difficoltà dello stabilimento.

Proprio per far fronte a queste difficoltà, nelle settimane scorse l'azienda aveva previsto 155 esuberi, poi scesi a 90 nel corso del negoziato e, alla fine, determinati in 60 posti di lavoro in meno, senza trasferimento delle produzioni in altri stabilimenti del gruppo.