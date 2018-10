Non è un Paese per giovani: anche dal Fvg si continua a emigrare

L’Italia? Non è un Paese per giovani. Lo conferma il Dossier Immigrazione 2018 che fotografa una costante fuga dallo Stivale. Il numero degli italiani residenti all’estero (oltre 5.114.000 secondo l’Aire) nel 2017 è analogo a quello degli stranieri residenti in Italia (5.144.000). Ma mentre gli italiani all’estero sono aumentati di circa 141.000 unità in un anno (+2,9%), gli italiani in Italia sono diminuiti di 203.000 nello stesso periodo, nonostante le 147.000 acquisizioni di cittadinanza italiana avvenute nel 2017 da parte di cittadini stranieri (senza le quali la diminuzione annua della popolazione italiana sarebbe stata di 350.000 unità).

In effetti, la popolazione italiana è da anni in costante declino demografico sia perché sempre più anziana e meno feconda (è ultra65enne un italiano su 4), sia perché sempre più, soprattutto i giovani, lasciano il Paese per cercare all’estero lavoro e crescita professionale.

E in Friuli Venezia Giulia? Non va molto meglio. Sono 180 mila i corregionali all’estero, a fronte dei 106 mila stranieri che vivono in Fvg, pari all’8,8 per cento della popolazione totale (1.215.538 residenti). Nel 2017 i flussi migratori dalla nostra regione sono leggermente calati passando a 6.263 contro i 7.808 del 2015. E’ quanto emerge dal rapporto immigrazione 2018 presentato da Idos al Centro Balducci di Zugliano, in contemporanea a tutte le regioni italiane.

Mentre i cittadini italiani di origine asiatica lasciano l’Italia per trasferirsi soprattutto in altri Paesi dell’Unione Europea, i nativi dell’America Latina tendono a tornare nel proprio stato d’origine. In base ai dati Istat – anche se non sempre chi lascia l’Italia formalizza la cancellazione anagrafica - la fascia più rappresentata è quella dei 25-39enni, il 30,4% dei quali ha un titolo di studio universitario o post universitario.

Per quanto riguarda le nazionalità più rappresentate, il primo posto è occupato dai cittadini romeni seguiti dagli albanesi che, però, sono calati del 3.3%. Gli stranieri comunitari rappresentano oltre un terzo dei residenti e tra questi la stragrande maggioranza è rappresentata da cittadini dei 13 ‘nuovi’ stati membri. Numeri simili per chi proviene dai Paesi dell’Europa centro-orientale tra cui, oltre agli albanesi, spiccano 6.936 serbi.

A livello provinciale, gli stranieri aumentano soprattutto a Trieste e Gorizia (rispettivamente 4,6 e 5,5 per cento in più), mentre crescono di poche centinaia di unità quelli che scelgono Udine e Pordenone. Oltre la metà degli stranieri – il 52,3 per cento – sono donne.