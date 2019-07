Nuove assunzioni per Bnl

Bnl Gruppo Bnp Paribas punta sui giovani e annuncia un piano triennale di assunzioni su tutto il territorio nazionale. Saranno 500 i nuovi ingressi, destinati prevalentemente alla rete commerciale della Banca per attività di business e di relazione diretta con i clienti. I neoassunti potranno crescere e formarsi sulle nuove competenze di un settore bancario in continua evoluzione, sempre più orientato all’innovazione e ad un utilizzo efficace delle nuove tecnologie.

Il Triveneto - dove Bnl è storicamente presente con 100 sedi tra agenzie, centri imprese e private banking, uffici dei Life Banker (la rete di consulenza finanziaria), centri corporate - ha un importante ruolo nell’ambito del piano complessivo di recruiting della Banca, in modo da rafforzare e qualificare ulteriormente la propria attività su territorio. Tra i requisiti richiesti: laurea, preferibilmente magistrale, in materie economiche o scientifiche (STEM) con un ottimo percorso accademico e buona conoscenza della lingua inglese; disponibilità alla mobilità, capacità di lavorare in team, comunicazione efficace, orientamento al cliente, curiosità e digital mindset.

Questa importante campagna di assunzioni permette a Bnl di realizzare un significativo ricambio generazionale anche a fronte del piano di sostegno attivato dalla Banca per agevolare le uscite volontarie previste dalle recenti normative “Quota 100” ed “Opzione Donna.

Il gruppo continua a investire sui giovani come fonte di talento, apertura mentale e sensibilità al cambiamento, confermando il proprio contributo all’interno del contesto sociale ed economico italiano, in linea con la strategia di Positive Banking verso le persone e le nuove generazioni in una logica di sostegno e di inclusione. È possibile candidarsi su bnl.it e bnpparibas.com oltre che sui portali universitari, sui principali social e sulle piattaforme di recruiting online.

Dall’inizio dell’anno, sono stati già circa 40 gli eventi di orientamento dedicati ai neolaureati: “career day” e “project work” nelle principali università italiane per dare ai giovani tutti gli elementi di informazione e valutazione sull’azienda in cui vorrebbero lavorare. È questo il senso di “Your Choice!” la nuova “employer brand promise” di BNP Paribas, che sintetizza i valori di sostenibilità e inclusione, di learning company e innovazione sviluppati e applicati nei 72 Paesi in cui esso opera.