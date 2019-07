Nuovo contratto integrativo per Bouvard Italia

Con l’approvazione da parte della stragrande maggioranza dei dipendenti, le Rsu e le segreterie territoriali Flai Cgil e Fai Cisl hanno siglato il nuovo contratto integrativo aziendale alla Bouvard Italia di Fagagna. L’accordo, che interessa oltre trecento addetti, è arrivato al termine di una trattativa lunga e particolarmente impegnativa, conclusa con risultati davvero innovativi rispetto alla storia contrattuale di Bouvard e della precedente proprietà (Euro Cakes).

Nella parte normativa vengono confermati e rafforzati i capitoli relativi a relazioni sindacali, sicurezza sul lavoro, formazione, professionalità, mercato del lavoro, con l’intento condiviso di favorire lo sviluppo dell’impresa non solo migliorando la competitività e la redditività, ma anche valorizzando le risorse umane attraverso una migliore distribuzione dei benefici sotto il profilo economico, organizzativo e delle condizioni di lavoro.

Venendo alla parte salariale, il premio di risultato viene parametrato su quattro obiettivi: margine operativo lordo, perdite sul valore della produzione, qualità; rapporto tra consistenza effettiva della produzione a magazzino e quantità pianificata. Se gli obiettivi saranno raggiunti nei loro valori massimi, l’ammontare annuale del valore salariale potrà variare tra 1.457 e 1.757 euro per il 2019, tra 1.582 e 1.932 euro per il 2020, tra 1.707 e 2.107 euro per il 2021.

Ma la parte davvero innovativa è quella relativa al coinvolgimento paritetico dei lavoratori. La Bouvard Italia Spa diventa la prima azienda che accetta questo tipo di sfida proposta dal sindacato, una vera e proprio opportunità. Oltre a confermare il classico sistema di verifiche periodiche tra azienda e Rsu, l’accordo prevede, in via sperimentale per il 2019 e con eventuale proroga per gli anni successivi, la costituzione di due gruppi di lavoro paritetici composti da tre lavoratori, di cui un Rsu e un responsabile di reparto: questi gruppi di lavoro si riuniranno periodicamente per verificare l’andamento del premio con il compito di evidenziare criticità e proporre le soluzioni che la direzione aziendale vaglierà per valutare le possibili soluzioni da adottare, dandone riscontro al gruppo di lavoro. La dimostrazione di come si possa fare impresa investendo sul personale e sulle relazioni sindacali: un’importante svolta di cui va dato sicuramente atto al nuovo gruppo dirigente.