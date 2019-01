Operazioni finanziarie sospette cresciute del 12 per cento

Nel 2018 in Friuli-Venezia Giulia le segnalazioni di operazioni finanziarie sospette (dal riciclaggio malavitoso al finanziamento del terrorismo) sono cresciute più della media nazionale. L’anno scorso, infatti, nella nostra regione sono state fatte 1.935 in aumento del 12 per cento rispetto al 2017. A livello italiano, invece, l’Ufficio di informazione finanziaria ha ricevuto 98.030 segnalazioni, in crescita del 4,5 per cento. Si rileva un incremento significativo delle segnalazioni riconducibili al finanziamento del terrorismo che per la prima volta hanno superato le 1.000 unità nell'intero anno.

Tornando alla nostra regione, la maggior parte delle segnalazioni sono state fatte nella provincia di Pordenone (681) dove sono aumentate del 20%, seguita da quella di Udine (644), da Trieste (459) e da Gorizia (151).