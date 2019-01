Oscar Green Coldiretti: mille giovani Fvg in corsa

Scatta la corsa all’Oscar per 55mila giovani italiani, di cui un migliaio in Friuli Venezia Giulia, che hanno investito in agricoltura, protagonisti di un cambiamento epocale che vede le nuove generazioni sognare un futuro in campagna.

Al premio Oscar Green, promosso da Coldiretti Giovani Impresa, sarà possibile iscriversi anche in Friuli Venezia Giulia fino al 18 marzo attraverso il sito giovanimpresa.coldiretti.it oppure accedendo a www.oscargreen.it in una delle sei categorie previste: Impresa 3.Terra, Campagna Amica, Sostenibilità, Fare Rete, Noi per il sociale, Creatività. Per informazioni: elisabetta.tavano@coldiretti.it.