PA Group investe in CrowdM

Il Gruppo Partners Associates (PA Group), importante gruppo di livello internazionale con sede a Pasian di Prato del settore ICT negli ambiti Business Solutions, IT Security, Networking, Infrastrutture, System Integration e Connettività, prosegue nella sua strategia di acquisizioni e alleanze e annuncia l’ingresso in CrowdM. L’iniziativa arricchisce PA Group di nuove e importanti competenze che andranno ad integrare ulteriormente l’ampia proposta di servizi e soluzioni custom, abbinate a elevati livelli di consulenza specialistica a disposizione dei propri clienti nei mercati dell’Industria, Finance, Pubblica Amministrazione e Telecomunicazioni.

“Con l’ingresso in CrowdM, PA Group rafforza le competenze e l’offering relativo al Digital Marketing e all’Intelligenza Artificiale nell’ambito conversazionale nell’interfaccia Uomo-Macchina (Chatbot). L’inserimento di queste attività consentirà di fornire ai nostri clienti prodotti, soluzioni e servizi informatici di consulenza, sviluppo e integrazione in grado di rispondere puntualmente alla forte esigenza di disporre di strumenti avanzati, interattivi e intelligenti”, afferma Ennio Baracetti, Presidente di Partners Associates SpA, che continua: “La complementarità delle aziende del Gruppo e le loro sinergie e collaborazioni stanno garantendo una crescita costante sia nel fatturato che nella qualità, complessità e completezza dei servizi forniti: CrowdM si inserisce perfettamente in questo scenario, in cui i nostri clienti sono beneficiari di servizi altamente specializzati e sempre più completi”.

“CrowdM è un’agenzia di digital marketing che da 10 anni affianca le aziende nella costruzione della propria strategia di comunicazione online”, commenta Silvio Stafuzza, ceo di CrowdM. “È una grande soddisfazione partecipare al network e al progetto di PA Group, che ringraziamo per aver creduto ed investito nelle nostre competenze e nell’approccio innovativo che ci ha da sempre contraddistinto come azienda.” - prosegue Stafuzza - “La partnership con PA Group ci consentirà di offrire ai clienti l’integrazione dei nostri servizi con le piattaforme IT aziendali rendendo digitale tutto il ciclo di vita del Cliente in totale coerenza con le logiche della Digital Transformation".

Il connubio con PA Group permetterà a CrowdM di espandere il proprio portafoglio grazie alla forte strategia di cross selling che da sempre caratterizza all’interno del Gruppo. La creatività e le skills del team CrowdM, che è stato premiato più volte con l’Interactive Key Award nelle categorie Quality Craft, Engagement, Performance, Campagne integrate e Client interaction, porterà a PA Group un valore aggiunto in termini di skills per i servizi IoT e Chatbot, rispondendo alle esigenze di digital marketing e user experience ormai insite in ogni settore.