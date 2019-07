Paolo Fantoni guida l’European Panel Federation

Il friulano Paolo Fantoni, 61 anni, Ad dell’omonimo gruppo industriale di Osoppo, è stato confermato al vertice dell’European Panel Federation (EPF), l’organizzazione europea di rappresentanza dei produttori di pannelli. Si tratta del suo terzo mandato, che per statuto ha una durata di due anni.



La rielezione è avvenuta durante l’assemblea annuale svoltasi a Dunblane in Scozia, che ha visto la partecipazione di 160 rappresentanti delle organizzazioni imprenditoriali e dei maggiori gruppi industriali del settore provenienti dai 28 Paesi dell’Unione Europea.



L’occasione è servita anche per fare il punto della situazione di mercato per i pannelli, nelle loro diverse tipologie - truciolare, Mdf, nobilitato - destinate alle filiere delle costruzioni e dell’arredamento.



Nel 2018 la produzione complessiva europea è stata pari a 59,3 milioni di metri cubi, in crescita dell’1,7% rispetto all’anno precedente ma con un trend di rallentamento, visto che l’aumento nel 2017 era stato del 3,2 per cento.



Nel primo quadrimestre di quest’anno gli indicatori, se confrontati con quelli dello stesso periodo del 2018, parlano di un’inversione negativa dei livelli produttivi, diminuiti dell’1,2%, quale conseguenza delle incertezze che colpiscono le filiere industriali a valle.



Il Gruppo Fantoni (azienda fondata da Achille Fantoni nel 1882) è leader nella realizzazione di mobili per ufficio, pareti divisorie ed attrezzate, pannelli MDF e truciolari, pavimenti melamminici e pannelli fonoassorbenti. Tutte le fasi del processo produttivo vengono svolte dal network di società che compongono il Gruppo e che operano sinergicamente per lo sviluppo del prodotto: dalla produzione dei materiali e dei semilavorati, alla progettazione di sistemi d'arredo ufficio innovativi ed ispirati ai più attuali principi del benessere e del design. Il Gruppo Fantoni produce autonomamente resine, impregna la carta per la nobilitazione dei propri pannelli e, grazie alle centrali idroelettriche e agli impianti di cogenerazione, contribuisce notevolmente al proprio fabbisogno energetico.

Insignito dall’ADI nel 1998 del premio “Compasso d’Oro alla Carriera” per il design primario, il Gruppo Fantoni è diventato punto di riferimento nel suo settore, grazie all’intensa attività del Centro Ricerche: workshop, convegni e pubblicazioni sono gli esempi di un impegno che ne fanno un centro nevralgico di sperimentazione e ricerca.

Dal 1882, architettura, ricerca e total design hanno guidato la crescita aziendale e lo sviluppo di prodotti sempre più innovativi e al servizio del benessere della persona.