Passa di mano il Centro commerciale Friuli

Sarebbe stato ceduto a una società tedesca il Centro commerciale Friuli dove attualmente operano, oltre a un punto vendita Carrefour, almeno una decina di attività dedite a ristorazione, commercio e servizi.

La notizia che ancora non è stata ufficialmente confermata, ha iniziato a circolare in mattinata, senza che tuttavia siano noti i dettagli dell’operazione.

Non è chiaro se la cessione del complesso, inaugurato a Tavagnacco nel 1993, preluda anche un cambio di gestione dell’attuale supermercato in mano a Carrefour, società francese che ad appena quattro chilometri di distanza vanta un’altra importante superficie di vendita, ospitata nel parco commerciale Terminal Nord.