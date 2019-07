Più salute e sicurezza sul lavoro

Seminari e corsi per l’aggiornamento su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Ires Fvg fa da capofila di un gruppo di 37 partner coinvolti nel progetto “PercoRsi in Fvg 2”, piano regionale di formazione sui temi della Responsabilità sociale d’impresa.

In continuità con il progetto concluso in primavera, la nuova edizione intende migliorare la qualità della vita lavorativa nelle imprese attraverso la sensibilizzazione dei soggetti chiave - dipendenti e amministratori di società profit e no profit, disoccupati, consulenti e tecnici, laureati o studenti - sui temi del welfare aziendale e della Rsi, fornendo conoscenze e metodologie utili a promuovere diffusione e valorizzazione dei principi e delle buone pratiche attivate.

A tal fine è prevista la realizzazione di 60 incontri seminariali della durata massima di 4 ore. Verrà proposta inoltre per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di sito produttivo e territoriali una sperimentazione formativa di 16 ore con focus sui temi collegati alla sicurezza e gestione dello stress lavoro correlato, all’aging e alla multiculturalità. Complessivamente, si prevede di raggiungere oltre 600 persone nell’arco del progetto. Un numero quasi doppio rispetto alla precedente edizione.

Particolarmente importante il protagonismo delle imprese e delle parti sociali: saranno infatti valorizzate le buone prassi e premiate le imprese che si siano distinte in tema di applicazione delle procedure di sicurezza e salute dei lavoratori, o di adozione di pratiche Rsi o di welfare aziendale.