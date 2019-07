Pordenone, il punto sulla Legge di Bilancio

Le novità contenute nella Legge di Bilancio 2019, che ha apportato significative modifiche agli incentivi fiscali più apprezzati del Piano Nazionale Impresa 4.0, in particolare credito d'imposta ricerca e sviluppo e iperammortamento, saranno ben dettagliate nell'incontro promosso da Unindustria Pordenone in collaborazione con Warrant Hub-Tinexta Group e Polo Tecnologico in programma domani, 10 luglio dalle 16 alle 18 nella sede di piazzetta del Portello 2.

Durante i lavori saranno esaminate anche le casistiche più significative riscontrate nella prassi aziendale.