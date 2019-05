Pordenone: inizio d’anno in salita. Colpa dei tedeschi

La provincia di Pordenone è una di quelle dove si è registrato il più forte aumento della cassa integrazione nei primi tre mesi del 2019 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. L’aumento è stato del 139,4% e le ore sono passate da 123.952 a 296.803. Dato che colloca il Friuli occidentale addirittura al settimo posto fra le province italiane per incremento di questo ammortizzatore sociale.



Un altro primato, questa volta positivo, va a un’altra provincia della nostra regione, quella di Gorizia, al decimo posto per riduzione delle ore di integrazione salariale, con un calo del 77%, passando da 158.495 a 36.449 ore.



È quanto rileva uno studio del Servizio politiche attive del lavoro della Uil nazionale. In Friuli-Venezia Giulia nel primo trimestre di quest’anno la cassa integrazione è scesa del 18,8% rispetto ai primo tre mesi del 2018 (da 796.062 a 646.758 ore). Riduzioni importanti sono state rilevate nel settore dell’edilizia (meno 34,4%) e del commercio (meno 82,9%), mentre è aumentato il ricorso nell’industria (più 13,3%) e nell’artigianato passato da zero a 1.225 ore.



“Si tratta di cassa integrazione ordinaria, quindi destinata ad ammortizzare flessioni di mercato e non crisi aziendali vere e proprie – spiega il direttore di Unindustria Pordenone Paolo Candotti – la nostra provincia, essendo molto legata all’export, è quella che subisce prima e in maniera più consistente il rallentamento dell’economia internazionale, in particolare europea”.

I primi segnali negativi si erano già avvertiti alla fine del 2018 si sono confermati con l’inizio d’anno e hanno interessato soprattutto gli ordinativi dalla Germania e, in tale contesto, quelli della filiera dell’automotive.



“Già con i primi dati di aprile, però, stiamo registrando un rimbalzo positivo” aggiunge Candotti.

Per tornare all’articolazione territoriale, sono quasi dimezzate le ore in provincia di Udine (meno 47,4% da 423.078 a 222.594 ore) e praticamente invariato l’andamento in provincia di Trieste, stabile su 91mila ore.



Ultima annotazione relativa all’andamento all’interno del primo trimestre 2019, che in Friuli-Venezia Giulia ha fatto registrare un’impennata proprio nel mese di marzo rispetto al precedente mese di febbraio, con un aumento superiore a un terzo: più 37,2%, da 169.213 a 232.235 ore.



A livello nazionale, infine, la richiesta dell’integrazione salariale è aumentata, nel trimestre, del 6,1% rispetto allo stesso periodo del 2018. Tra le macro aree, si sono registrati aumenti nel Centro (più 28,1%) e nel Mezzogiorno (più 12,7%), a fronte di una flessione di ore nel Nord (meno 6,6%).