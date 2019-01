Portopiccolo vuole continuare a crescere e il gruppo friulano Rizzani de Eccher, che ne è proprietario, apre il capitale anche a investitori stranieri. Il nome che circola con maggiore insistenza negli ambienti finanziari milanesi è quello del colosso americano Oaktree Capital, il fondo che a settembre aveva qualcosa come 124 miliardi di dollari di asset under management e da tempo ha messo gli occhi sui grandi alberghi e le aree turistiche italiane.

Secondo indiscrezioni, Oaktree e Rizzani de Eccher sarebbero in trattativa per l'ingresso del fondo americano a Portopiccolo. La trattativa sarebbe giunta ormai nella fase finale e potrebbe prevedere anche un ulteriore sviluppo dell'area di Portopiccolo.

Il gruppo Rizzani de Eccher è diventato proprietario di Portopiccolo con l'acquisizione del pacchetto di maggioranza del Fondo Rilke, ceduto dal vecchio proprietario per saldare un debito di 120 milioni di euro che aveva accumulato con il gruppo friulano.

Con investimenti per 350 milioni di euro, Portopiccolo è uno dei più importanti interventi di riqualificazione ambientali realizzati in Italia. Si estende su una superficie di 35 ettari nella baia di Sistiana, alle porte di Trieste, e comprende decine e decine di ville e appartamenti, tutti vista mare, 72 ascensori, parcheggi interrati per 1.220 auto, un porticciolo con 121 ormeggi per yacht e barche a vela, l'unico hotel cinque stelle lusso del Friuli Venezia Giulia, una piazzetta circondata da bar, boutique e gallerie d'arte, spiagge private, piscine, ristoranti, pizzeria, un centro congressi, una medical spa e una spa di 3.600 metri quadrati considerata fra le più belle d'Italia.