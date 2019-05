Premiato il modello Italian Design Brands

Italian Design Brands (IDB), il polo italiano dell’arredo di design, è stato premiato oggi quale “Best Managed Company”. Il riconoscimento è stato assegnato da Deloitte che con tale iniziativa, giunta alla seconda edizione italiana, identifica aziende che si sono distinte in termini di organizzazione, strategia e performance.

IDB, nata nel 2015, è stata premiata per aver saputo rapidamente costruire un polo di eccellenza in un settore particolarmente frammentato come quello del design, consolidando e ulteriormente sviluppando il business delle società che hanno finora aderito al progetto.

Vincente il modello innovativo di aggregazione del Gruppo, capace di coniugare tutela e valorizzazione dell’identità di ciascuna azienda con una visione strategica di lungo periodo, orientata alla creazione di valore attraverso un percorso di globalizzazione, sviluppo di nuovi canali e trasformazione digitale.

Grazie a tale approccio, in meno di quattro anni dalla sua fondazione IDB è stato in grado di aggregare cinque aziende di eccellenza del settore, arrivando a superare i 100 milioni di fatturato nel 2018.

In rappresentanza del Gruppo, presenti oggi alla cerimonia finale a Palazzo Mezzanotte Giorgio Gobbi e Alberto Bortolin, rispettivamente Amministratore Delegato e Direttore Finanziario di IDB.

Nel ricevere il premio, Giorgio Gobbi ha dichiarato: “Siamo particolarmente orgogliosi di questo premio che arriva a quattro anni esatti dalla nascita di IDB, riconoscendo l’importante percorso fatto finora. Approccio imprenditoriale, vocazione internazionale e visione strategica di lungo periodo, nel pieno rispetto dell’identità e dell’indipendenza delle singole aziende del Gruppo, hanno reso IDB un modello innovativo e di eccellenza nel settore dell’arredo. Ringraziamo Deloitte per questo riconoscimento, che ci riempie di orgoglio e dimostra che stiamo andando nella direzione giusta. Continueremo a lavorare per sostenere ulteriormente lo sviluppo internazionale delle nostre aziende oltre che la crescita del polo, per raggiungere insieme gli obiettivi che ci siamo fissati”.

Italian Design Brands S.p.A. (IDB) nasce nel 2015 per promuovere un polo del design italiano di alta qualità su iniziativa di Private Equity Partners - di Fabio Sattin e Giovanni Campolo -, Paolo Colonna, Giovanni e Michele Gervasoni, supportati da un gruppo selezionato di investitori privati di alto livello. La società ha rapidamente intrapreso un percorso di crescita che ha visto importanti realtà del settore del design aderire al progetto. Ad oggi il Gruppo conta cinque aziende, ciascuna con una propria precisa identità: Gervasoni (2015) di Pavia di Udine, che realizza soluzioni di arredo attraverso l’omonimo marchio e il brand Very Wood, Meridiani (2016), azienda specializzata nell’imbottito e nell’arredo area living, Cenacchi International (2017), operante nel mondo contract per il settore del lusso, Davide Groppi (2018) che inventa e produce lampade e progetti di luce, e Saba Italia (2018), azienda di arredamento di design di alta fascia.

IDB, in costante crescita, nel 2018 ha registrato ricavi per oltre 100 milioni di euro con una quota export del 70%. A oggi conta circa 270 persone.