Presotto, omologato il concordato

Il Tribunale fallimentare di Pordenone, presieduto dal giudice Lanfranco Tenaglia e coadiuvato dai giudici Roberta Bolzoni e Lucia Dall’Armellina, ha omologato il concordato preventivo proposto da Presotto Industrie Mobili.

"Eravamo sereni", commenta Alessandro Presotto, amministratore delegato dell’azienda friulana, "ma questa omologa evidenzia che il nostro lavoro e le strategie messe in atto per risolvere le problematiche affrontate negli ultimi anni si sono rivelate vincenti. La ripartenza economica c’è già stata e lo conferma il feed-back positivo del mercato, ma sicuramente questa conferma ci stimola ulteriormente nell’impegno verso gli obiettivi che ci siamo prefissati".

Presotto è un’azienda con oltre 70 anni di storia, caratterizzati dalla consapevolezza della tradizione e dal coraggio dell’innovazione. Sono questi i fattori distintivi che hanno convinto la società di investimento Ibla Capital a rilevare, nel dicembre del 2018, la quota di maggioranza dell’azienda di Brugnera per condurla verso nuovi, ambiziosi obiettivi. Presotto ha certamente le carte in regola per raggiungere traguardi importanti: prima tra tutte, l’alta qualità delle sue produzioni, che ha permesso di costruire nel tempo un profilo aziendale forte, riconosciuto e premiato dal mercato.

Partendo da questi solidi presupposti Ibla Capital ha messo a punto un significativo piano di sviluppo, che prevede il rafforzamento del brand Presotto, l’allargamento della distribuzione, soprattutto in chiave export, e investimenti ulteriori nell’innovazione del prodotto.