Previdenza complementare, il meno è fatto

Sono circa 190mila gli iscritti in Friuli-Venezia Giulia (10 milioni in Italia) alle diverse formule di previdenza complementare. Un buon dato nello scenario nazionale, ma ancora insufficiente per garantire agli attuali lavoratori un reddito adeguato da futuro pensionato. Il sistema può dirsi, quindi, maturo nell’offerta ma non nella domanda, che come ricordano esperti e operatori ha ancora ampi margini di crescita. Altro aspetto connesso, poi, è l’utilizzo dell’enorme massa di contributi versati fino a oggi e che continueranno ad affluire: si tratta di ben 240 miliardi di euro. Soldi che devono essere gestiti secondo regole precise e quindi che possono essere reinvestiti sul territorio solo in una certa modalità.



Ha aderito chi ha meno bisogno

Dare un ombrello a chi è già all’asciutto. Sembra paradossale, ma in questi anni alla copertura della previdenza complementare hanno aderito quei lavoratori che, comunque, sono i meno penalizzati dalle riforme e dal mercato del lavoro e con reddito maggiore. A metterlo in evidenza è Stefano Miani, docente di Economia degli intermediari finanziari all’Università del Friuli.



A che punto è giunto il sistema nel nostro Paese?

“In astratto ci sono ancora ampi spazi di crescita. Esiste però un’oggettiva difficoltà nell’andare a estendere l’adesione a nuovi soggetti perché i potenziali destinatari spesso non hanno la disponibilità economica per versare contributi addizionali rispetto a quelli obbligatori. Soprattutto è importante evidenziare che la previdenza volontaria era nata allo scopo di soddisfare i bisogni previdenziali dei soggetti più esposti alla riforma pensionistica della cosiddetta Legge Amato. Poi le successive riforme, la Legge Dini in particolare, hanno reso la funzione della previdenza volontaria ancora più importante per tutte le persone che andavano incontro a una significativa riduzione della prestazione pensionistica obbligatoria. Si è però verificato che la maggior parte delle adesione alla previdenza volontaria si è avuta da parte dei soggetti meno colpiti dalle riduzioni della previdenza obbligatoria, mentre i più penalizzati hanno aderito in misura molto minore per cui, in questa ottica, la giusta idea di dare la possibilità di mantenere prestazioni previdenziali elevate (obbligatoria più volontaria) ha favorito prevalentemente i soggetti che sono rimasti più immuni alle riforme (quelli che avevano più anni di contribuzione) e, in generale, quelli con redditi maggiori (perché hanno maggiore capacità di versare contributi volontari). È evidente che soprattutto i giovani, mediamente con basso reddito, prima di pensare alla previdenza volontaria pensano a ‘sopravvivere’, ma in realtà sarebbero loro i veri destinatari.

Un’altra categoria fortemente indicata per la previdenza volontaria è quella dei lavoratori autonomi: versando aliquote contributive più basse degli altri lavoratori, a seguito della Riforma Dini, percepiranno una prestazione Inps molto più bassa rispetto al passato, ma coerente con i contributi versati, per cui anche per loro sarebbe più che opportuno sfruttare la possibilità offerta dalla previdenza volontaria”.



Il risparmio finora accumulato come può essere utilizzato per sostenere lo sviluppo del territorio?

“Questo è un tema molto delicato. Molti vorrebbero utilizzare questi fondi con varie finalità (politica economica, salvataggi di aziende) ma è fondamentale ricordare sempre che questi sono soldi degli iscritti ai fondi previdenziali e devono essere investiti nel massimo rispetto degli interessi di questi ultimi: ciò significa massimo rendimento possibile nel lungo periodo mantenendo un basso profilo di rischio. Ogni altra ipotesi mi sembra pericolosa!

Il fatto poi che gli investimenti possano essere ripartiti sui territori anche circoscritti, come quello della nostra regione, dipende dalla capacità dei territori di offrire proposte d’investimento attrattive per i fondi previdenziali. Solo in tale caso si può immaginare che i fondi possano investire”.



In passato si lavorò per un fondo previdenziale locale, perché non è mai decollato?

“Ricordo bene il progetto: lo avevo coordinato per conto della Banca Popolare di Cividale, che poi ne ha fatto dono alla Regione. Inizialmente è stato nel cassetto per un paio d’anni, poi anche per l’interesse manifestato dalle associazioni di categoria e da alcuni sindacati ha avuto un momento di euforia che ha fatto supporre potesse partire, tanto che la Regione aveva già aperto un dialogo con la Covip, ma poi sono intervenute le elezioni regionali e si è ‘propagata’ la crisi economica… evidentemente hanno avuto il sopravvento altre priorità. Se fosse partito prima della crisi, oggi avremmo uno strumento importante di welfare che, per come era stato ipotizzato, avrebbe anche contribuito ad attenuare la rigidità finanziaria delle piccole imprese. Peccato!”



Bisogna evitare il peggio

L’Italia è ben lontana dal vertice nella classifica Ocse sulla previdenza complementare, col rischio di seminare oggi sacche di povertà futura. Una prospettiva contraria allo spirito mutualistico del credito cooperativo, che in questo settore opera attraverso Assicura, il cui direttore generale è Sandro Gotti.



Qual è il livello di maturità del settore?

“La previdenza complementare rappresenta l’espressione del risparmio finalizzato alla soddisfazione dei bisogni previdenziali che si determineranno per effetto di cambiamenti demografici, dell’allungamento dell’aspettativa di vita e della bassa natalità. Partendo da questo presupposto, i 7,6 milioni di sottoscrittori di prodotti di previdenza complementare, che possono però essere anche non lavoratori oppure già pensionati, rappresentano solamente il 29,3% della forza lavoro. Per questo l’Italia è al 26° posto della classifica Ocse sullo sviluppo della previdenza complementare. Inoltre meno del 22% degli under 35, che dovrebbero essere i più sensibili, hanno aderito a qualche forma di previdenza complementare.

Da questa breve analisi risulta evidente che il settore, a livello sia regionale sia nazionale, ha grossi margini di crescita e che tale sviluppo dovrebbe essere guidato dalla consapevolezza dell’esistenza di un problema pensionistico che graverà in particolare sulle generazioni future”.



Meglio scegliere un fondo o un Pip?

“Sono entrambi strumenti di previdenza complementare. Il Fondo negoziale nasce dall’accordo tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali di specifici settori, riservando l’adesione a specifiche categorie di lavoratori che possono versarvi Tfr ed eventuali contributi datoriali. Il Fondo aperto è anch’esso una forma pensionistica complementare che prevede sia l’adesione individuale sia collettiva, qualora vi sia un accordo dell’azienda, rivolto a tutti coloro che, indipendentemente dalla propria posizione lavorativa, intendano costruirsi una rendita integrativa, analogamente al Piano individuale pensionistico, che però prevede un’adesione solamente di tipo individuale. I Pip sono istituiti da imprese di assicurazione mediante contratti assicurativi di ramo I e III, oppure in forma mista.

Tralasciando dunque il Fondo negoziale, in quanto riservato a determinate categorie di lavoratori, l’adesione a un Fondo aperto oppure a un Pip è alternativa se valutata in forma individuale, in quanto risultano entrambi strumenti di previdenza complementare con analoghe caratteristiche previste dalla normativa.

La discriminante in questo caso dovrebbe basarsi su una valutazione dei costi, chiaramente evidenziata a norma di legge in tutti i fascicoli informativi. Tendenzialmente i Fondi aperti hanno costi di adesione e di gestione fortemente più bassi rispetto ai Pip, garantendo un rendimento netto migliore”.

E qual è oggi il rapporto tra compagnie assicurative e sistema bancario?

“Il tema previdenziale sta acquisendo sempre maggiore rilevanza nel contesto della bancassicurazione, seguendo un approccio di tipo consulenziale, enfatizzando la centralità del cliente e della soddisfazione dei suoi bisogni. Operiamo in questo contesto da oltre 3 decenni offrendo supporto alla consulenza delle banche di credito cooperativo aderenti al nostro gruppo, lavorando per perseguire il miglioramento delle condizioni economiche, promuovendo lo sviluppo, l’educazione al risparmio e alla previdenza. In questo contesto lo sviluppo del tema previdenziale assume un’importanza primaria in quanto orientato a evitare la creazione di sacche di povertà future, agendo sulla consapevolezza della necessità di colmare il gap pensionistico, in totale coerenza con i principi fondanti lo statuto delle banche di credito cooperativo”.



Nuovo patto di sistema

Sembra che finalmente stia maturando una comunanza di intenti tra banche e gestori previdenziali per aumentare il livello di copertura verso standard occidentali. È questa l’analisi di Flavio De Cecco, responsabile coordinamento Private di Civibank.



Il settore può dirsi ormai maturo o ha ancora spazi di crescita?

“Nonostante i progressi in termini di adesioni degli ultimi anni in Italia, la previdenza complementare ha ancora molti spazi di crescita. Questo è particolarmente evidente in termini di confronto con le esperienze di altri Paesi industrializzati quali Usa, Regno Unito, Australia, Paesi Bassi, Canada, Giappone e Svizzera.



In Italia inoltre sono sempre le regioni più ricche ad avere tassi di partecipazione più elevati, pari al 35% delle forze lavoro, con punte del 45-50 per cento. In queste aree i versamenti contributivi, 3-3.500 euro all’anno in media, sono più che doppi rispetto a gran parte del Sud.

La fascia di popolazione più penalizzata resta quella dei giovani in virtù spesso delle difficoltà di entrare nel mercato del lavoro con rapporti continuativi e retribuzioni congrue. Sempre citando Covip, sotto i 34 anni la partecipazione alla previdenza complementare è del 19% ed è di oltre un terzo inferiore rispetto a fasce di età più mature; giovani invece che dovrebbero essere quelli maggiormente attenti e indirizzati dagli operatori finanziari verso la previdenza complementare in virtù delle ridimensionata copertura fornita dalla previdenza pubblica in futuro”.



Sul tema previdenziale qual è oggi il rapporto tra compagnie assicurative e sistema bancario?

“Dopo anni di false partenze sembra finalmente che fra l’industria delle società di gestione specializzate e sistema bancario stia maturando la giusta sensibilità e attenzione a riguardo del delicato tema della previdenza complementare.

Complice anche la rinnovata spinta regolamentare che disciplina la consulenza in materia di consulenza finanziaria, ricordo la MiFid2 introdotta quest’anno, sempre più gli operatori di settore stanno orientandosi verso soluzioni ad alto contenuto consulenziale laddove appunto l’analisi della posizione previdenziale rappresenta uno dei tasselli fondamentali per una corretta pianificazione dei propri risparmi”.



Il meno è fatto

Bene, ma non basta. In prospettiva le casse previdenziali pubbliche non saranno sufficienti e anche quelle di categoria non riusciranno a compensare del tutto. Ed è per questo che Giancarlo Benzo, private banker friulano, auspica un ulteriore sviluppo, e anche incentivo, delle formule previdenziali private.



Il settore può dirsi ormai maturo?

“Considerato che il grosso rischio, che è quasi una certezza, è di avere tra 20-30 anni tanti anziani con pensioni più misere di quelle attuali e che anche a livello di Sanità pubblica gli scenari non sono rosei, la prossima crisi potrebbe essere quella del welfare, con tantissimi pensionati con redditi insufficienti per provvedere a loro stessi. Ecco perché il settore dovrebbe essere ulteriormente sviluppato con maggiori incentivi da parte dello Stato. Bisogna avere il coraggio di ammettere senza veli che le casse previdenziali pubbliche, ma anche quelle di categoria, non potranno sostenere il peso di milioni di pensionati con l’aspettativa di vita che sta aumentando e il calo delle natalità che porterà ad avere minori contribuenti”.



Un iscritto a un Pip come può rendere più efficiente il suo accumulo?

“Il fondo pensione è un investimento di lunghissimo termine. In tale orizzonte temporale l’asset class con le maggiori prospettive di crescita è il mercato azionario. Bisogna scegliere strumenti a spiccata gestione attiva investendovi mensilmente con la strategia del dollar cost average per trasformare la volatilità dei mercati in un alleato per costruire valore nel tempo. Tanto più alto sarà il controvalore del fondo pensione al raggiungimento dell’età pensionabile tanto più alta sarà la rendita vitalizia”.



Quando vale la pena di abbinare un fondo, negoziale o aperto, a un Pip?

“Bisogna anzitutto chiarire delle differenze: il fondo negoziale o aperto è gestito in monte, ovvero ha una gestione massiva tendenzialmente conservativa uguale per tutti gli aderenti ed è sovente il caso in cui il datore di lavoro contribuisce con una quota parte al versamento dell’aderente. I Pip, perlomeno quelli più efficienti, danno maggiori possibilità di personalizzazione con automatismi per avvantaggiarsi delle fisiologiche oscillazioni dei mercati finanziari. Inoltre, alcuni di questi seguono in ciclo di vita dell’individuo, ovvero ribilanciano le loro esposizioni tra le varie asset class (azioni, obbligazioni e titoli governativi) al variare dell’età dell’aderente riducendo l’esposizione al rischio all’avvicinarsi dell’età pensionabile. Personalmente ritengo più attraente un Pip, che dev’essere certo selezionato con attenzione e sul quale il datore di lavoro può comunque contribuire”.



La massa accumulata dai fondi come può essere indirizzata allo sviluppo del territorio?

“I fondi pensione non sono investimenti speculativi per cui il principio della diversificazione è imprescindibile. Inoltre, per poter conservare la capacità di modificare il loro portafoglio interno e per trasparenza, devono investire quanto più possibile in titoli quotati e facilmente negoziabili. E il nostro territorio è assai avaro di aziende quotate. Se le tante aziende della nostra regione in target per la quotazione volessero approfittare dell’enorme quantità di denaro accumulato dalla previdenza complementare, oltre a quello che si auspica potrebbe ancora arrivare, dovrebbero quotarsi e iniziare a utilizzare anche strumenti finanziari diversi dal credito bancario, con ampi benefici”.