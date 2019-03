Primo consiglio a Casarsa per Confcooperative Pordenone

Confcooperative Pordenone prosegue anche nel 2019 l'iniziativa delle riunioni del proprio consiglio itineranti sul territorio, ospite di cooperative significative per il tessuto economico e sociale del Friuli occidentale. Come prima tappa del nuovo anno è stata scelta la Cooperativa di consumo di Casarsa della Delizia, una delle più grandi realtà cooperative della grande distribuzione in Friuli Venezia Giulia con oltre 15 mila soci e che proprio nei prossimi mesi celebrerà i 100 anni dalla sua fondazione.

"Al consiglio di Confcooperative Pordenone - ha commentato il presidente di Coop Casarsa Mauro Praturlon - abbiamo illustrato come nacque la nostra realtà visto che nella sala riunioni conserviamo con orgoglio l'atto di costituzione firmato dai capifamiglia casarsesi nel 1919, primo passo della nostra realtà che da allora è sempre stata fedele alle sue radici mutualistiche".

"Siamo lieti - ha dichiarato il presidente di Confcooperative Pordenone Luigi Piccoli - di essere stati ospiti di Coop Casarsa, che da un secolo risponde in pieno alla filosofia della cooperativa di comunità, realtà a stretto contatto con i bisogni concreti dei paesi".

La riunione del consiglio è stata anche utile per un primo incontro tra Praturlon, Piccoli e Marco Bagnariol, direttore di Confcooperative Pordenone, in vista delle celebrazioni del centenario, il quale cade precisamente in agosto ma avrà anche vari eventi collaterali. Coop Casarsa prossimamente annuncerà ufficialmente il calendario dei festeggiamenti, con alcune iniziative che vedranno una collaborazione proprio con Confcooperative Pordenone.