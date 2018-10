Processo alla Popolare di Vicenza: risparmiatori parte civile

Sì alla costituzione di parte civile nel processo penale contro sei ex vertici della Banca Popolare di Vicenza e contro lo stesso istituto in liquidazione. E’ questo l’orientamento dei risparmiatori friulani, emerso ieri sera in Camera di Commercio a Udine durante l’incontro organizzato da Consumatori Attivi. 300 persone hanno ascoltato le parole della presidente dell’associazione, Barbara Puschiasis, della vicepresidente e risparmiatrice coinvolta nel caso, Barbara Venuti, e degli avvocati Massimo Borgobello e Denaura Bordandini.

E’ stato spiegato come la costituzione di parte civile nel processo penale non dia alcuna garanzia di recuperare, all'interno di quella procedura giudiziaria, i soldi perduti. Ciò che è certo, è stato ribadito, è che la costituzione di parte civile ha l’effetto di fare pressione e manifestare con forza il desiderio di giustizia e verità sulle condotte che hanno portato alla perdita di 8 miliardi di risparmi ai danni di 117mila cittadini. In Friuli Venezia Giulia 12.500 soci hanno visto andare in fumo un miliardo.

Consumatori Attivi ha ribadito che "se a costituirsi sono solo pochi risparmiatori, non serve praticamente a nulla. La volontà è quella di non arrendersi fino a che, anche a livello governativo, non sarà data una soluzione attraverso il Fondo di ristoro. In questo modo sarà anche possibile spalmare gli inevitabili costi per partecipare a un processo che richiederà di essere seguito con forza, competenza e determinazione. I risparmiatori friulani hanno deciso di andare avanti, costituendosi al processo penale, chiedendo i danni morali e patrimoniali".

Altra notizia è quella relativa ai contenuti della bozza della Legge di bilancio che sarà presentata in questi giorni. E' confermato lo stanziamento di 525 milioni l’anno dal 2019 al 2021 dai Fondi dormienti a favore del Fondo di ristoro per i risparmiatori traditi.