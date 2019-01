Progetto Arianna, Lignano per chi lavora

Dopo mesi di attività, incontri con dipendenti e titolari delle imprese turistiche del territorio e un'analisi dei servizi che possono aiutare le famiglie a conciliare meglio vita lavorativa e personale, il progetto Arianna è pronto a condividere il lavoro svolto e a lanciare la fase successiva, in una giornata di lavori che prevede anche un momento formativo sul welfare aziendale e la presentazione di un marchio di eccellenza.

Come dipanare il filo della conciliazione nel labirinto fra impegno lavorativo e vita personale? Il sottotitolo del progetto Arianna, cofinanziato da Comune di Lignano e Regione, conteneva già nel nome il suo importante obiettivo: migliorare la qualità della vita di chi lavora nel comparto turistico e offrire alle realtà economiche lignanesi e all'intera destinazione turistica uno strumento di promozione ulteriore. Il 30 gennaio, al Centro civico Pertini di via Treviso 2 a Lignano, si tiene l'incontro finale della prima fase del progetto.

Preceduta da un momento formativo sui vantaggi fiscali del welfare aziendale tenuto dall'esperto di fiscalità agevolata sul welfare aziendale Gino Colla, la giornata sarà l'occasione per approfondire temi ed esperienze legate al welfare in ambito turistico. Interverrà su questo aspetto Barbara Da Roit, professoressa associata di Economia del Welfare presso l'Università Cà Foscari di Venezia, che approfondirà il rapporto fra stagionalità e welfare a partire da una ricerca condotta in Veneto, mentre Martin Manera, Presidente del Consorzio Lignano Holiday, parlerà di doppia stagionalità come opportunità di crescita per persone e imprese.

Il logo “Lignano for workers - Lignano per chi lavora”. Oltre ai risultati risultati del progetto e al piano d'azione che il Comune ha messo a punto a partire dagli incontri con i lavoratori e da centinaia di questionari raccolti, verrà presentato agli operatori economici e alla cittadinanza il logo “Lignano for workers - Lignano per chi lavora”, scelto attraverso un bando di idee.

Il logo sarà assegnato in tempo per l'avvio della stagione turistica e ha una duplice funzione: da una parte, rappresenta uno strumento con cui il Comune riconosce alle singole realtà aziendali l’impegno e gli sforzi profusi nel rispondere in modo proattivo ai bisogni dei dipendenti, in termini di benessere organizzativo e conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Oltre a questo, come sottolinea l’Assessore a Viabilità e traffico, Sanità, Servizi informatici e Pari opportunità Marina Bidin, "costituisce un elemento reputazionale per le aziende, che potranno inserirlo in tutta la loro comunicazione interna ed esterna, a testimonianza, presso i loro dipendenti e i loro clienti, della qualità della vita che l’azienda garantisce".

All'incontro, sarà presente l'Assessore a Viabilità e traffico, Sanità, Servizi informatici e Pari opportunità Marina Bidin, che ha creduto fortemente nel progetto.

Evento gratuito, non è necessaria l'iscrizione.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Pubblica istruzione, Politiche giovanili e welfare del Comune di Lignano: 0431-409110.