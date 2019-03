Com’è e come sta cambiando il mondo del lavoro nelle aziende? E’ proprio vero che sul mercato del lavoro non ci sono opportunità di inserimento qualificate per i giovani? Quali sono le nuove competenze che renderanno possibile accedere ai nuovi ruoli in azienda e quali percorsi formativi preparano a tali ruoli?

Scuole, famiglie, studenti e imprese sono invitati, mercoledì 27 marzo, alle 16, nella sede di Confindustria Udine a Palazzo Torriani, alla tavola rotonda, organizzata dal Sistema Its Fvg, “Quali competenze per un futuro ruolo in azienda”, nel corso della quale rappresentanti di aziende del territorio appartenenti a diversi settori testimonieranno la validità e l’efficacia dei percorsi di alta formazione tecnico specialistica degli Its presenti in regione nel formare le nuove competenze ricercate dalle imprese.

L’incontro costituirà un’occasione per riflettere, insieme ai giovani, ai loro familiari e docenti sul cambiamento che diviene opportunità lavorativa.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti in sala (gradita conferma di partecipazione a: istruzione@confindustria.ud.it