Record di candidati per Esof 2020

Esof 2020 ha già battuto il primo record. Per l’evento che trasformerà Trieste nella capitale europea della scienza, infatti, sono arrivate 598 domande di partecipazione, il doppio rispetto alle ultime edizioni, che si sono tenute rispettivamente a Tolosa nel 2018 e a Manchester nel 2016.

Spetterà ora ai circa 1.200 ‘referee’, gli esperti internazionali individuati dal Science Programme Committee, selezionare non oltre 120/150 proposte che consentiranno, a inizio 2020, di avere già un programma quasi definitivo degli eventi.

Al primo posto, con 220 domande, c'è l'Italia, seguita da Belgio, Germania e Francia. Ma molto positiva è stata anche la risposta dai Paesi del Centro Est-Europa che, complessivamente, hanno espresso il 12 per cento delle proposte; l’organizzazione, che puntava molto sull’area mitteleuropea, è riuscita dunque a colpire nel segno. Non mancano, poi, candidature in arrivo da Usa, Sudafrica, Brasile e Giappone, a dimostrazione di come Esof 2020 abbia raggiunto con successo anche l’area extra-Ue.

Analizzando nel dettaglio le proposte, quasi l’80% sono a carattere prettamente scientifico, mentre le rimanenti riguardano i rapporti tra ricerca e impresa e quelli tra scienza e tecnologia.

Il cuore della manifestazione, alla quale ha già assicurato la propria partecipazione il premier Giuseppe Conte, è in calendario dal 5 al 9 luglio 2020, ma l’area del Porto Vecchio sarà animata già dalle due settimane precedenti e nelle due successive, all’insegna di riunioni, conferenze, seminari ed eventi pubblici come spettacoli e mostre.

Intanto, accanto ai tre testimonial d’eccezione, l’astrofisica Marica Branchesi, ricercatrice al Gran Sasso Science Institute enominata, lo scrittore Paolo Giordano e l’archistar Massimiliano Fuksas, si sono aggiunti altri grandi ospiti, del calibro del matematico Alessio Figalli, della direttrice del Cern Fabiola Gianotti e di Hoesung Lee, presidente dell’Intergovernmental Panel on Climate Change.