Reddito di cittadinanza, primato a Trieste e Gorizia

Sono 43.600 le famiglie che in Friuli Venezia Giulia potrebbero aver diritto al reddito di cittadinanza, annunciato dal Governo Conte-Salvini-Di Maio. Si tratta del 7,8 per cento del totale delle famiglie residenti in regione, una percentuale nettamente inferiore alla media nazionale, che è del 9,8 per cento.

I dati sono stati elaborati da Il Sole 24 Ore del Lunedì sulla base degli Isee ordinari presentati nel 2016, gli ultimi disponibili.

Il record di potenziali destinatari della misura del governo giallo-verde va a Trieste e Gorizia. Nell'area triestina sono 10.900 le famiglie che potrebbero aver diritto al reddito di cittadinanza, il 9,1 per cento del totale di quelle residenti. Stessa percentuale in provincia di Gorizia, dove le famiglie potrebbero essere all'incirca 6.000. Alla provincia di Udine va il primato in valori assoluti: circa 18.000 famiglie potrebbero beneficiare del sostegno del Governo, in pratica il 7,4% di quelle che vivono in Friuli. Ultimo posto, nella classifica regionale, a Pordenone, con 8.700 famiglie e un'incidenza del 6,6% sul totale di quelle residenti in provincia.

Sul piano nazionale, fatte 100 le famiglie che hanno i requisiti per il reddito di cittadinanza, 48,6 sono al Sud e nelle Isole; 19 al Centro e 32,4 al Nord. Sul totale italiano, il Friuli Venezia Giulia pesa per l'1,7 per cento.

Secondo le anticipazioni del Movimento Cinque Stelle, il reddito di cittadinanza dovrebbe andare alle famiglie con un Isee inferiore a 9.360 euro. I fondi disponibili dovrebbero aggirarsi intorno ai nove miliardi di euro, una cifra che però è insufficiente a garantire, per tutto l'anno, l'intero reddito a chi potrebbe averne diritto. Per questo motivo il Governo sta valutando una serie di ipotesi, fra le quali quella di trasformare il reddito di cittadinanza in un incentivo ad assumere i giovani disoccupati.