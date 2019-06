Regia in Friuli per un progetto pilota sblocca-cantieri

Una delle operazioni finanziarie più innovative a livello nazionale degli ultimi tempi ha la propria regia proprio in Friuli. Protagonista, infatti, è Bain Capital Credit, uno dei maggiori fondi Usa di investimento, presente in Italia attraverso la propria controllata Aquileia Capital Service (Acs), che si occupa di acquisizione di crediti bancari e sviluppi e che ha sede a Tavagnacco (nella foto).

Ecco di cosa si tratta. Sull’onda lunga negativa del calo del settore delle costruzioni, in particolare dell’edilizia, e in mancanza di una robusta ripresa del mercato, il general contractor Gruppo Fincos di Mondovì (Cuneo), pur con buoni fondamentali e un’esperienza di oltre 60 anni nel settore, ha dovuto procedere a una ristrutturazione dei propri debiti.

Ha così aderito a un progetto ‘prototipo’ ideato da Mediobanca, che ha provveduto alla ricerca di fondi di investimento specializzati. E ha individuato il partner ideale in Bain Capital Credit attraverso appunto la friulana Aquileia Capital Service.

“Il progetto – spiega Stefano Bongiovanni del Gruppo Fincos – ha richiesto una elaborazione di due anni e ha individuato un mix di azioni”.

L’orizzonte temporale è di 5 anni e prevede la razionalizzazione delle quote societarie, l’ingresso nel Gruppo Fincos della stessa Bain Capital con la conversione dei crediti e la valorizzazione del patrimonio immobiliare. In questa maniera il progetto garantisce la perfetta continuità imprenditoriale, difende il valore degli immobili, tutela i livelli occupazionali (una sessantina di dipendenti della capogruppo, senza contare l’indotto) e rilancia l’offerta sul mercato immobiliare. All’interno del piano, infatti, verranno sviluppati progetti in corso e da avviare per un valore complessivo di 250 milioni di euro, di cui 50 milioni sono frutto di nuovi investimenti.

E nel portafoglio del Gruppo Fincos figurano iniziative immobiliari di altissimo prestigio. Come lo storico Grand Hotel Savoia e il nuovo Savoia Palace a Cortina d’Ampezzo oppure l'ex Palazzo delle Poste a Verona e la residenza Belvedere di Quarto a Genova, cantieri che grazie a queste nuove risorse finanziarie sono ripartiti immediatamente. Sempre all’interno del piano di sviluppo, è inoltre previsto l’avvio di nuove importanti commesse sul territorio di Cuneo (progetti “Villa Sarah” e “Dante 47”).

L’impresa di costruzioni Scc, con l’ingresso in quota di minoranza sempre di ACS, rimarrà braccio operativo nei cantieri programmati.

“Questa operazione, dai tratti innovativi, dà nuovo slancio alle strategie già avviate dal Gruppo Fincos” conclude Bongiovanni.

Da sottolineare il coinvolgimento nel progetto, oltre a Mediobanca come advisor finanziario, anche dello Studio Gianni Origoni Grippo Cappelli & Partners come advisor legale di Fincos, del Dott. Marzio Ciravegna e dell’Avv. Pier Giorgio Olivero di Cuneo e di LinkLaters Studio Legale Associato (Avv. Francesco Faldi, Avv. Valentina Armaroli e Avv. Alessandro Rossi) come advisor legale BCC/ACS e Ernest & Young come advisor M&A.