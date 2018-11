Ristoranti a caccia di lavoratori

Si avvicina uno dei periodi più importanti per i ristoranti, ma molti locali della nostra regione hanno gli organici sguarniti. Rispetto ad altri settori che continuano a soffrire crisi occupazionali, questo è alla costante ricerca di lavoratori, in particolare giovani. È la stessa Unione dei cuochi del Friuli-Venezia Giulia a lanciare l’ennesimo appello, ricordando che sul loro sito sono pubblicati gli annunci per mettere in contatto diretto domanda e offerta. E alla ricerca sono insegne anche blasonate della regione: dal Castello di Spessa a Capriva, alla Frasca di Pavia di Udine e persino l'Orsone di Joe Bastianich a Gagliano di Cividale.

“I locali cercano aiuto cuochi e camerieri, con molta volontà di apprendere il nostro mestiere” spiega Sergio Negro, chef oggi in pensione e curatore della rubrica sul sito web.

“Questo è un mestiere che ti resta dentro – continua Negro - io l’ho fatto per ben 55 anni e ho lavorato fino a 70 anni senza mai mancare un giorno. Ci vuole molta passione e dedizione per fare il cuoco: purtroppo mentre gli altri si divertono tu devi lavorare, ma in cambio hai una soddisfazione grandissima. Hai la possibilità di creare piatti con le tue mani e la fantasia non ha limiti. Tutto questo ripaga dei sacrifici e rende punti di riferimento per i clienti”.

“Adesso faccio il nonno – conclude Negro - ma avrei lavorato ancora per tramandare e insegnare il mestiere ai miei allievi che adesso sono in tutto il mondo”.