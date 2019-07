Riuso delle plastiche, Udine fa scuola in Cina

L’11 luglio sarà una data storica per la Plaxtech che, con l’innovativa tecnologia “Roteax” fornirà un contributo fondamentale per l’eco-sotenibilità dei processi del nostro paese, per la Cina e per l’eco-sistema mondiale, nell’ambito del riuso delle plastiche miste non facilmente riciclabili. Plaxtech è una piccola azienda familiare friulana, della provincia di Udine, che ha messo a punto, dopo 10 anni di sperimentazione industriale un sistema, basato su una tecnologia unica al mondo che, in tale data, sarà consegnata alla compagnia cinese Jiana Environmental protection science and technology.

La consegna, che avverrà di fronte a una folta delegazione di rappresentanti del governo cinese, della provincia di Shandong (che conta 90 milioni di abitanti) e del comune di Dezhou (6 milioni di abitanti) darà il via a un progetto che si concluderà con la realizzazione nel comune cinese di un imponente stabilimento dove saranno installati 8 impianti Roteax.

La volontà del governo cinese, che dal 2008 ha imposto il blocco alle importazioni di rifiuti plastici, è quello di sostenere l’industria ecosostenibile a economia circolare e la replica lo stabilimento in tutte le province del paese. Il materiale plastico eterogeneo a base di poliolefine, che rappresenta oltre il 60% delle plastiche raccolte nei rifiuti urbani e industriali e che normalmente viene smaltito in impianti di incenerimento e/o discarica, in quanto non utilizzabile nei normali processi di produzione e tanto meno in processi di stampaggio ad iniezione, ora, grazie al sistema Roteax, potrà essere considerato materia prima secondaria e dunque recuperato e riciclato, generando così una nuova economia circolare eco-sostenibile. Roteax è in grado di dare il via ad una vera e propria rivoluzione tecnologica, industriale e ambientale.

L’accordo siglato tra Plaxtech e Jiana Environmental protection science and technology prevede il trasferimento della tecnologia italiana e la realizzazione in Cina del sistema Roteax, con un contratto esclusivo per il mercato cinese e asiatico tra le due imprese. Roteax sarà installato in una fabbrica attualmente in costruzione a Dezhou, nello Shandong, che sarà operativa entro la fine del 2019. Ogni impianto è in grado di trattare oltre 7.000 tonnellate all’anno di plastica riciclata con una produzione a di 500.000 pallets.

Pertanto, la fabbrica di Dezhou è stata progettata per la gestione contemporanea di 8 impianti Roteax, ovvero per trattare oltre 50.000 tonnellate all’anno di plastiche con la produzione di almeno 4 milioni di pallets. Il progetto di Dezhou consentirà, contestualmente all’introduzione del sistema Roteax, la sperimentazione di un modello di organizzazione della gestione dei rifiuti della plastica in Cina finalizzato al riciclaggio delle plastiche ed al loro recupero per la produzione di manufatti “verdi”, a partire dai pallets.

Si tratta anche di un primato per il Friuli Venezia Giulia, poiché è la prima iniziativa a livello nazionale nell’ambito dell’economia ambientale del progetto cinese Via della seta che unisce tre continenti.

L’11 luglio sarà dunque una data storica che darà una nuova e salvifica vita, sia per l’economia che per l’ambiente, a un materiale, la plastica, che, diversamente, sarebbe stata destinata ad essere considerata rifiuto, e che invece è in grado di produrre reddito, grazie a un sistema messo a punto da una piccola azienda familiare di provincia, senza l’utilizzo di alcun fondo pubblico, e ora scelto dalla Cina per risolvere un enorme problema, quello dello smaltimento della plastica.

“Con Roteax possiamo dire, con orgoglio, di aver spostato il mercato”, dichiara Andrea Strizzolo, titolare insieme con il figlio Matteo, di Plaxtech. “Fino a qualche anno fa era impensabile considerare la plastica una risorsa per l’economia e per l’ambiente. Ora, grazie a Roteax, è così!”.