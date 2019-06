Rizzani de Eccher nella Rail Baltica

È stato firmato il contratto di 430,5 milioni di euro per l’appalto della Stazione di Riga, primo lotto funzionale di 2,6 chilometri del megaprogetto infrastrutturale denominato Rail Baltica. Si tratta di un appalto molto complesso in design & build, a cui Rizzani de Eccher partecipa, assieme alla impresa belga Besix e alla impresa lettone Rere, portando un significativo valore aggiunto per la propria esperienza nel settore delle grandi infrastrutture.

L’opera consiste nella trasformazione della esistente stazione di Riga in uno dei più moderni terminal ferroviari mai realizzati con 26 scale mobili, otto ascensori e ampi parcheggi auto. Sarà eliminato il terrapieno ferroviario esistente che taglia la città di Riga e sarà creato un bypass per treni merci.

Rail Baltica è un sistema ferroviario greenfield di 870 chilometri del valore stimato in circa 6 miliardi di euro con uno scartamento tale da permettere il collegamento diretto di Estonia, Lettonia e Lituania alla rete ferroviaria europea. Sono previsti tre centri multimodali e sette stazioni passeggeri. Il finanziamento dell’opera è coperto dalla Comunità Europea.