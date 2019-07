Sarà un agosto intenso per il Catas

Sarà un agosto estremamente intenso per il Catas: si sta, infatti, ultimando il nuovo laboratorio mobili, sorto a tempo record dalle ceneri dell’incendio che lo aveva distrutto il 20 dicembre 2016. Da qualche settimana si stanno già trasferendo tecnologie e attrezzature dalla sede provvisoria nel nuovo, grande edificio dove ormai da metà luglio vengono effettuati i primi test sui prodotti delle aziende clienti: ogni giorno nuove macchine vengono installate e rese immediatamente operative, per dar seguito a una domanda in continua crescita.

“Siamo davvero contenti: il nuovo edificio ci permette di razionalizzare la nostra attività e di poter fare ancora di più e meglio, grazie alle tecnologie 4.0 che abbiamo adottato per una gestione più veloce e ancora più precisa delle nostre prove”, ha commentato il direttore, Andrea Giavon. “Buona parte del nuovo edificio è già operativa e nelle prossime settimane completeremo lo spostamento delle attività, oltre a provvedere alle necessarie rifiniture”.

Vacanze rimandate, dunque, a dopo l’inaugurazione di ottobre. Un “fermento” che è indubbiamente il modo migliore per festeggiare l’anno del 50esimo anniversario del laboratorio, realtà che – come noto – vanta un catalogo di prove e di proposte per la filiera legno-mobile che ne fanno il più importante laboratorio italiano in assoluto e fra i migliori in Europa e nel mondo.