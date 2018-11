Oltre 800 dirigenti e responsabili di cooperative coinvolti in attività formative ad alto livello da Confcooperative Fvg. In sostanza, un terzo delle cooperative attive ha visto i propri quadri aziendali e amministratori impegnati in attività di aggiornamento e qualificazione. Lo rende noto Confcooperative Fvg – 620 cooperative aderenti – in occasione della Settimana europea della Formazione professionale che, indetta dall’Austria (presidente di turno dell’Ue), è in corso fino al 9 novembre in tutta Europa.

"Come organizzazione imprenditoriale abbiamo voluto mettere in campo uno sforzo di grande importanza quantitativa e qualitativa, per sostenere la crescita delle imprese cooperative regionali e la loro capacità di essere competitive nello scenario contemporaneo. Una capacità che passa indubbiamente anche dalle capacità professionali, tecniche, gestionali e umane delle persone che ricoprono incarichi di responsabilità - sottolinea il presidente di Confcooperative Fvg, Giuseppe Graffi Brunoro, che aggiunge -: l’impegno proseguirà nel 2019 continuando a investire massicciamente nella formazione dirigenziale, sia sul fronte delle novità tecniche e della cultura manageriale e identitaria, sia sul piano della comunicazione, del marketing e delle relazioni interpersonali che costituiscono un “plus” per un clima aziendale improntato al benessere del lavoratore e all’innovazione. L’obiettivo è aumentare ancora di più la percentuale di dirigenti impegnati nella formazione, e introdurre nuovi progetti destinati ai giovani cooperatori, alle donne e agli studenti".

Nel dettaglio, l’aggiornamento professionale e la formazione a dirigenti e manager cooperativi ha coinvolto ben 863 cooperatori nel triennio, con 58 corsi: dalla gestione contabile, al lean thinking; dalla legge 231, alla normativa sulla privacy; dalla gestione del personale, alla comunicazione aziendale e al marketing. In totale, larga parte dei vertici delle imprese cooperative attive ha partecipato a momenti di aggiornamento delle competenze e di formazione manageriale.

La formazione per la sicurezza nei luoghi di lavoro ha coinvolto 1.026 cooperatori nell’ultimo triennio, con 74 corsi organizzati da Confcooperative in tutto il territorio regionale. A questi numeri si aggiungono quelli legati all’impegno rivolto al mondo della scuola: nell’anno scolastico 2017/2018, sono stati 3.235 gli studenti raggiunti da progetti di cultura cooperativa e simulazione d’impresa curati dall’ufficio Educazione cooperativa di Confcooperative, una struttura specializzata che da oltre 10 anni porta nelle scuole del Friuli VG valori, storia e metodi didattici del mondo cooperativo.