Si apre uno spiraglio per la Kipre

Si apre uno spiraglio per il gruppo Kipre (che comprende Kipre Holding, Principe di San Daniele, King’s e Sia.mo.ci) che era stato ammesso alla procedura di concordato preventivo dal Tribunale di Modena.

I rispettivi Consigli di Amministrazione hanno chiesto oggi al giudice la possibilità di prorogare la scadenza in seguito alla manifestazione d’interesse da parte del fondo QuattroR a investire nel gruppo. L’operazione, scrive in una il Gruppo Kipre, è finalizzata a dotare le aziende delle risorse necessarie per l’uscita dalla situazione di crisi, preservando in prospettiva i livelli occupazionali, per il rilancio e per la fase di sviluppo.