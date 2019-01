Siot, traffico di greggio da 1,5 miliardi di tonnellate

Negli ultimi 50 anni circa un miliardo e mezzo di tonnellate di petrolio ha attraverso il Friuli per raggiungere le raffinerie dell'Europa Centrale partendo da Trieste. A trasportare questa quantità enorme di greggio, unica in Europa, pari a tutto il petrolio consumato in Italia negli ultimi 25 anni, è stato l'Oleodotto Transalpino della Siot che, stamani, a Trieste, ha tracciato un bilancio delle attività del 2018.

L'oleodotto ha trasportato lo scorso anno 41,7 tonnellate di greggio, saturando tutto il fabbisogno dell'Austria e della Baviera e gran parte di quello della Repubblica Ceca. Nel 2019, oltre al miliardo e mezzo di tonnellate di petrolio, stabilirà un altro record: raggiungeranno, infatti, quota 20.000 le petroliere attraccate al porto di Trieste a partire dall'entrata in funzione della struttura, nel 1967.

Nonostante questi numeri, i 753 chilometri di lunghezza, i 700 posti di lavoro (fra diretti e indotto), la complessità e pericolosità delle lavorazioni, "l'oleodotto ha chiuso il 2018 senza alcun incidente, di alcun tipo", ha sottolineato Alessio Lilli, general manager del gruppo Tal e presidente della Siot. Ha inoltre superato l'audit di controllo della European Maritime Safety Agency, che l'ha citato come best practice a livello europeo.

Infine, a Mittersill, in Austria, a 1.335 metri di quota, ha attivato la prima centrale petroelettrica del mondo, una centrale che utilizza in petrolio, invece che l'acqua, per far girare le eliche delle turbine che producono l'energia sufficiente a soddisfare il consumo di oltre 3.000 famiglie.