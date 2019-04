Sme.up cresce in Fvg con Sinte.sys

Sme.Up, gruppo specializzato nella risoluzione delle complessità del business moderno, acquisisce il 30% delle quote di Sinte.Sys Srl, Software house di Udine oggi Software Partner di ACG-TeamSystem e Business Partner di IBM. Un importante incontro con una realtà di professionisti del settore, dimostrata da anni di attività con referenze positive.

Azienda specializzata con personale certificato, Sinte.Sys ha maturato nel corso degli anni un Know-How capace di fornire soluzioni e applicazioni personalizzate nell’ambito gestionale dell’amministrazione, della distribuzione e della produzione. Il lavoro a stretto contatto con il cliente favorisce il raggiungimento della valorizzazione dell’offerta, anche attraverso lo sviluppo di software di qualità per le piattaforme gestite.

Il Gruppo Sme.Up, con sede legale a Erbusco e altre 13 sedi tra Milano, Torino, Reggio Emilia, Lecco, Cuneo, Brescia, Vicenza e Padova, con oltre 446 collaboratori e più di 1500 clienti si propone di essere leader nel mondo delle soluzioni applicative per le imprese, potendosi avvalere di soluzioni proprie di categoria ERP sviluppate all’interno di un laboratorio di 40 persone.

"Siamo molto soddisfatti di questa acquisizione che ci permette di far crescere la nostra famiglia. L’acquisizione infatti risponde alla scelta attuata negli anni da parte del gruppo di affiliarsi ad organizzazioni già presenti sul territorio locale, continuando così a crescere grazie a questa nuova filiale in Friuli Venezia e di procedere nella giusta direzione rispetto all’ambito organizzativo aziendale", come espresso da Roberto Magni, M&A Manager del Gruppo Sme.Up.

"La partecipazione di Sme.Up, nel capitale di Sinte.Sys, aumenterà ulteriormente il valore della nostra offerta, aumentando senza dubbio la qualità delle soluzioni e dei prodotti fino ad oggi offerti, andando cosi a migliorare il servizio ai nostri clienti. In un mercato sempre più veloce, unire le forze, valorizzare la la qualità dell’offering proposto al mercato ed ampliare il perimetro di azione sono sicuramente gli ingredienti migliori per imporsi e vincere le nuove sfide del futuro" ha commentato Giorgio Peres, storico azionario del Gruppo.

L’accordo non è una ordinaria operazione societaria; l’acquisizione del 30% di Sinte.Sys Srl risponde all’esigenza, per Sme.Up, di puntare sia sulla qualità dell’offerta sia sull’affidabilità e sulla competenza dei partner.