Snaidero, prorogata la cassa integrazione

La Regione, rappresentata dall'assessore a Lavoro e Formazione, ha siglato oggi a Udine un accordo con Snaidero spa, la Rsu e i rappresentanti sindacali di Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil, presente anche Unindustria Pordenone, che impegna le parti a condividere un percorso di politiche attive del lavoro, propedeutico a richiedere al ministero del Lavoro la convocazione per attivare la proroga per altri sei mesi della Cassa integrazione straordinaria, in scadenza il 16 giugno.

La Regione ha sottolineato che l'accordo implica un comune impegno di responsabilità fra tutte le parti, mirato alla salvaguardia del tessuto industriale del Friuli Venezia Giulia e dei livelli occupazionali all'interno dei siti produttivi presenti in regione.

Le parti sociali hanno confermato l'apprezzamento per la disponibilità dimostrata dall'Amministrazione regionale, ribadendo la condivisione per il percorso delineato dall'accordo e il comune impegno per attuarlo.