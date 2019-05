Sostenibilità, tutti i futuri del mondo

L’85 per cento degli esseri viventi presenti sul pianeta sono vegetali; l’uomo non va oltre lo 0,03% e, per non distruggere la terra e se stesso, deve tener conto di questi rapporti e fare, con grande urgenza, scelte che siano sostenibili nel lungo periodo. Di tutti i futuri del mondo e delle nuove frontiere della sostenibilità, dall’architettura all’economia, all’ambiente, si è parlato a Trieste, nel secondo forum Allianz Acumen, un racconto del futuro da prospettive diverse, a cominciare da quello dell’innovazione nei settori di sviluppo più importanti.

A parlarne il biologo Stefano Mancuso, tra le massime autorità mondiali sull’intelligenza del mondo vegetale, l’architetto Mario Cucinella, noto per le sue attività di ricerca e progettazione focalizzate sulla sostenibilità e sull’impatto ambientale, e l’agro-economista Andrea Segrè, punto di riferimento europeo e internazionale per la prevenzione degli sprechi alimentari e la sostenibilità ambientale.

“Nel nostro settore, Allianz è leader mondiale nel più autorevole indice finanziario di sostenibilità, il Dow Jones Sustainability Index – ha detto Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz Spa - e studia costantemente i mega-trend climatici, demografici e sociali per cogliere tutti i rischi e tutte le opportunità che essi comportano”.

“Allianz – ha aggiunto Campora - è una realtà storicamente radicata a Trieste, dove sono state fondate la RAS nel 1838 e il Lloyd Adriatico nel 1936 e dove il nostro Gruppo mantiene una forte presenza. Ma Trieste non è soltanto la “culla delle assicurazioni”, è una città di alto livello culturale, con una forte tradizione multiculturale e multi-etnica. Ha un polo universitario di eccellenza, istituzioni scientifiche conosciute ed apprezzate in tutto il mondo e un tessuto economico dove prosperano grandi e storiche imprese, assieme a nuove realtà come le start-up e Innovation lab.

"Trieste – come ascolterete nel dibattito – è ai primi posti nelle graduatorie delle province italiane per qualità della vita, dell’ambiente, persino per l’indice di sportività dei suoi abitanti e per numero di startup innovative. Ha vinto la candidatura di Capitale Europea della Scienza, che si appresta a celebrare per ESOF 2020. È naturale, in questo contesto, che Allianz abbia voluto contribuire allo sviluppo economico e culturale della città, con le numerose iniziative in essere, grazie alla visione del Direttore Generale Maurizio Devescovi, e con questo evento, Allianz Acumen. Una parola latina che richiama, in senso intellettuale, l’ingegno della mente e la velocità di ragionamento. Stasera, il dibattito affronta i temi della sostenibilità, che sono gli unici in grado di garantire uno sviluppo economico, sociale ed ambientale durevole e a lungo termine. Una prospettiva che ben si sposa con l’ottica tipica del business assicurativo, che pianifica la propria attività e investe con una prospettiva di lungo periodo”.

La formula dell’incontro si ispira ai TED talks, con i relatori che si alternano sul palco presentando la propria visione nei settori di competenza e di sviluppo più strategici, ed è stato condotto dal giornalista e saggista Luca de Biase.

L’architetto Cucinella si è concentrato sulla progettazione di edifici che rappresentino soluzioni concrete: l’obiettivo, ha spiegato, è quello di integrare soluzioni di design e tecnologie green per fare in modo che gli edifici diventino produttori netti di energia, con zero emissioni climalteranti e senza ricorrere a combustibili fossili o al consumo di risorse naturali limitate.

Segrè, fondatore di Last Minute Market e della campagna Spreco Zero, ha affrontato il tema della nuova ecologia economica e spiegato come il sistema economico oggi sia squilibrato e caratterizzato da disuguaglianze a livello mondiale, destinate ad aumentare con la crescita della popolazione mondiale, che nel 2050 raggiungerà i 10 miliardi di persone. Da un lato, il mercato produce più di quello che consuma e il surplus diventa addirittura un costo perché si deve smaltire; dall’altro, c’è chi ha bisogno. Allora è necessario recuperare questo spreco.

Mancuso, biologo e curatore de “La Nazione delle Piante”, esposizione per la XXII edizione della Triennale di Milano, incluso dal New Yorker tra i “world changer”, cioè le personalità che sono “destinate a cambiare la nostra vita”, ha spiegato che, guardando all’intelligenza del mondo vegetale, potremmo migliorare il nostro futuro, ispirandoci a modelli di organizzazione di tipo diffuso, deconcentrato e distribuito come quelli vegetali, molto diversi da quelli animali basati su modelli gerarchici e centralizzati. Le piante sono e potrebbero essere ancora di più un modello da imitare per quanto riguarda l’organizzazione, i materiali, l’energia, i rapporti sociali e la comunicazione.

La prima edizione di Allianz Acumen dedicata a Innovazione e Tecnologie si è svolta nel settembre 2018, con la partecipazione di Carlo Ratti, direttore del MIT Senseable City Lab al Massachusetts Institute of Technology di Boston, Claudio Ronco, direttore del dipartimento di Nefrologia all’Ospedale San Bortolo di Vicenza, e Fabrizio Renzi, direttore di Tecnologia e Innovazione & Ricerca di IBM Italia.

Allianz ha immaginato questo ciclo di incontri, due volte l’anno, facendolo diventare un appuntamento ricorrente con due obiettivi. Il primo, creare ponti tra mondi differenti per raccontare il futuro da prospettive diverse, con la volontà di dimostrare come, in un modello interconnesso, tali prospettive siano tutte fondamentali per garantire un progresso e un futuro sostenibili per l’uomo, l’ambiente e le aziende che vi operano. Secondo obiettivo, intrecciare testimonianze differenti, ma capaci di convergere su un obiettivo comune per creare una visione dinamica e articolata del futuro. Un dialogo tra accademici, innovatori, manager e visionari per parlare del futuro e contribuire a realizzarlo, puntando anche sulla musica come mezzo di comunicazione globale ed espressione di un linguaggio universale.

L’incontro si è concluso con un concerto dell’Orchestra del Teatro Lirico Verdi di Trieste diretta da Stefano Furini, con brani di Boccherini e Mozart.