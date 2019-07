Space 1999 Distribution si sposta a Udine

Space 1999 Distribution trasferisce i suoi uffici. L'azienda, nata oltre 20 anni fa a Lignano su iniziativa di Alessandro Zamolo, dopo la storica sede ubicata a Tolmezzo presso il Carnia Industrial Park, ne apre una seconda a Udine. Nel capoluogo friulano, in viale Venezia, saranno trasferiti gli uffici commerciali e informatici, all'interno dei quali lavoreranno una decina di figure. Altrettante, invece, rimarranno in forza al magazzino di distribuzione, sempre ad Amaro. "È una scelta che abbiamo dovuto fare a malincuore, quella di delocalizzare una parte dello staff, ma non è stato possibile fare altrimenti. Dispiace perché la Carnia, così, perde alcuni lavoratori e la montagna sarà un po' più spoglia. Non c'erano più le condizioni per restare quassù" sottolinea Zamolo.

Si affaccia nel capoluogo friulano, dunque, l'attività di Space 1999 Distribution, realtà specializzata nella distribuzione di prodotti media. Ogni giorno, dal magazzino di Tolmezzo partono 15.000 pezzi verso tutti gli angoli del mondo (in ben 70 Paesi), fra Lp, compact disc, Dvd e molto altro. Fra i prodotti, la parte più importante la fanno sempre i Cd audio, che rappresentano la parte più cospicua del core business con il 66,5% del totale, mentre i Dvd (compresi quelli del “mondo cinema”, distribuiti con maggiore incisività dal 2018) costituiscono il 15,6% circa del fatturato. In crescita anche la quota dei tradizionali Lp in vinile, pesante per il 14% sulle dinamiche commerciali dell'azienda. A completare il quadro, un 4% circa di ricavi derivanti dal merchandising.

Lo staff è composto da una ventina di persone, metà delle quali pronte a trasferirsi nel nuovo quartier generale di Udine. Space 1999 Distribution, nata come retailer di “media products”, è diventata nel tempo un riferimento importante per operatori del mercato fisico, attratti dalla disponibilità di prodotti di difficile reperimento in Italia e nel mondo.