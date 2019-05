Srl friulane, migliore performance per fatturato

Le società a responsabilità limitata (Srl una delle forme giuridiche di società di capitali) del Friuli Venezia Giulia hanno registrato la migliore performance nazionale per fatturato nel triennio 2015-17.

Lo certifica l’Osservatorio sui bilanci realizzato dal Consiglio e dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti. In quel periodo, infatti, le aziende con questa forma giuridica hanno migliorato i propri fatturati del 9,1% rispetto a una media nazionale del 6,9 per cento. La crescita è a doppia cifra nelle province di Udine (10,7%) e di Trieste (10,1%), mentre più rallentato il dato della provincia di Pordenone (6%). In termini di addetti sono 84.772), invece, il saldo è inferiore rispetto allo standard: più 4,3% in tutta Italia e 3,6% nella nostra regione, ma è la provincia di Trieste ad abbassare la media visto che si ferma allo 0,1 per cento.

Ultimo parametro preso in considerazione dall’Osservatorio è il valore aggiunto generato dalle Srl, che nella nostra regione nel 2017 ha sfiorato i 4,6 miliardi. La crescita è stata del 3,4% ma a livello nazionale è andata meglio, cioè del 6,5 per cento. Anche in questo caso ad abbassare la media è la provincia di Trieste dove si è registrato nel triennio un calo del valore aggiunto del 4,7 per cento, mentre le tre province friulane hanno segnato una crescita superiore al 7 per cento.