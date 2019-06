Tante novità per le Premiazioni della Cciaa

Così come sono cambiate le Camere di Commercio, accorpate nell’ente camerale di Pordenone Udine, cambia anche la cerimonia clou che ogni anno, per 65 anni, ha conferito riconoscimenti a imprenditori, lavoratori e personalità che hanno reso grande il Friuli, dentro e fuori i suoi confini. Il 2019 sarà l’anno della “Premiazione dell’Economia e dello Sviluppo del territorio”, una prima edizione che sfocerà in un doppio momento pubblico, a fine autunno, sia a Udine sia a Pordenone.

"Abbiamo colto l’occasione dell’accorpamento per innovare il nostro premio, ampliandolo all’intero territorio delle due province", commenta il presidente Cciaa Giovanni Da Pozzo. "Opereremo però sempre per rendere protagonisti imprese e personalità di tutta quest’area e per creare un importante momento di riflessione per l’intera comunità produttiva, istituzionale e sociale".

Il bando della nuova edizione è già stato pubblicato sui siti camerali dei due territori. Il concorso prevede categorie e premi differenti, con ripartizione dei riconoscimenti rispetto alla rappresentatività dei due territori di competenza. Tra le novità dei tanti riconoscimenti previsti dal bando, anche il premio “Studi professionali”, che andrà a premiare i servizi resi nei diversi campi da professionisti qualificati e iscritti agli albi di appartenenza.

Le domande per candidare (o candidarsi) ai premi in concorso dovranno pervenire, compilate sugli appositi moduli scaricabili dai siti, entro e non oltre venerdì 5 luglio 2019.

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi agli uffici camerali, per la sede di Pordenone allo 0434.381604 o mail ufficiopromozione@pn.camcom.it e per la sede di Udine allo 0432.273535 o mail promozione@ud.camcom.it.