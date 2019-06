Teorema e Danieli, il workplace diventa Easy

Teorema e Danieli hanno studiato un piano per la migrazione di circa 6.500 postazioni tra scrivanie tradizionali per uffici e desktop dedicati alla progettazione meccanica. Un processo di trasformazione che ha riguardato non solo il modo in cui i collaboratori accedono agli strumenti di lavoro, ma anche e soprattutto la cultura aziendale: il tutto grazie a una nuova piattaforma di produttività, studiata sulle reali esigenze delle persone.

Con Easy Workplace è stato possibile sfruttare tutte le potenzialità delle applicazioni di communication e collaboration di Office 365, portando la divisione ICT a sviluppare un approccio completamente nuovo all’erogazione dei servizi. I quali adesso compongono una piattaforma integrata che ruota intorno all’elemento più importante dell’organizzazione: le persone.

È stata una rivoluzione in piena regola: certo, tutte le postazioni sono state aggiornate da Windows 7 a Windows 10, ma sono state soprattutto le funzionalità di collaboration di Office 365 ad aver fatto la differenza, permettendo quell’immediatezza e libertà di accesso ai dati che fino a ieri erano sconosciute. E la sicurezza? Resta massima, ma senza bloccare o limitare gli accessi autorizzati: non per niente uno dei grandi temi è stato proprio l’eliminazione delle password, sostituite da diverse forme di riconoscimento biometrico.