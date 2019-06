Trasformazione digitale, Nordest davanti a tutti

Il 38% delle aziende del Nord Est hanno già superato la metà del percorso di trasformazione digitale, vincendo il primato rispetto alle altre aree d’Italia (la media è del 29%). Un’azienda su quattro, invece, ancora non ha definito una vera e propria strategia, ed è forse su queste che si gioca la partita maggiore in tema di digitalizzazione. Da questi dati iniziali, che emergono dalla ricerca Assintel Report 2019, è nata l’idea di proporre alle imprese della regione una panoramica sugli incentivi all’Innovazione disponibili tramite il Decreto crescita e la Finanziaria.

Durante il convegno, tenutosi a Padova e frutto della sinergia fra la Confcommercio Veneto e Assintel (associazione nazionale imprese ICT), si è parlato dei nuovi strumenti di incentivazione fiscale previsti con la Finanziaria 2019 e il Decreto crescita per il software e le imprese IT. Fra i temi trattati, il contributo per investimenti in blockchain, le ricapitalizzazioni aziendali e la trasformazione digitale delle imprese, per le quali il governo - all'interno del piano “Impresa 4.0” - ha confermato la volontà di favorire gli investimenti connessi all'innovazione aziendale, in particolare in relazione allo sviluppo e all'implementazione dell'IT con una serie di incentivi fiscali e contributi.