Trieste Airport, Save si sfila

Save si sfila dalla privatizzazione del Trieste Airport. La società di gestione degli aeroporti di Venezia e Treviso, che è azionista anche degli scali di Verona e Brescia, ha fatto sapere nel pomeriggio che non presenterà offerte per acquisire il 55% dello scalo del Friuli Venezia Giulia, messo sul mercato dalla Regione, unica azionista dell’aeroporto friulano. La decisione è stata ufficializzata a poche ore dalla scadenza del bando di gara, fissata per le 12 di venerdì 11 gennaio.

Viene così a mancare uno dei candidati alla privatizzazione più accreditati nelle ultime ore. L’altro è F2i, il fondo che controlla già gli aeroporti di Napoli e Torino, è azionista dello scalo di Bologna e gestisce quelli milanesi di Malpensa e Linate.

Se anche F2i non trovasse interesse nello scalo friulano e non si dovessero fare avanti nuovi candidati, all’orizzonte rischia di profilarsi un secondo flop per l’ingresso di privati nella gestione dell’aeroporto.

Era già successo la scorsa primavera, quando a mettere in vendita le quote dello scalo era stata la Giunta Serracchiani. Quella volta sul mercato era andato il 45% della società a un valore di 40,5 milioni di euro. E anche quella volta la Save, dopo aver espresso una manifestazione d’interesse, aveva poi deciso di non presentare offerte e, alla fine, la gara è andata deserta.

Ora, sul mercato è stato messo un pacchetto pari al 55% del capitale sociale a un prezzo a base d’asta nettamente inferiore rispetto alla scorsa primavera (32,5 milioni di euro, a fronte di un valore complessivo della società di circa 70 milioni, secondo i dati del bilancio 2017).

La Save ha attentamente analizzato i termini del bando e ha deciso di lasciar perdere, precisando che al termine della procedura pubblica, farà sapere perché ha deciso di non presentare alcuna offerta.