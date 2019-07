Udine, capitale della birra

Veri mastri birrai si è, non si diventa, nemmeno frequentando il corso in Tecnologia della birra dell’Università di Udine. “L’ateneo friulano – spiega Stefano Buiatti, docente della facoltà di Scienze e tecnologie alimentari - è stata la prima in Italia, nel 1981, ad attivare un corso di ‘Tecnologia della Birra’. Il motivo è semplice. Udine era la città della birra con la fabbrica Moretti e lo stabilimento Dormisch in pieno centro. Una realtà davvero unica per una città di provincia”.



Nell’anno 1994-1995 Buiatti ha preso in mano il corso, introducendo novità importanti. “L’ateneo si è dotato di un impianto sperimentale per la produzione della birra con finalità didattiche e di ricerca e di una micro malteria della capacità di 500 chilogrammi, che rappresenta un unicum per la realtà accademica italiana”. Il corso di 40 ore in Tecnologia della birra prevede esercitazioni di produzione della birra nell’impianto pilota per la produzione all’Azienda agraria universitaria Servadei”. Esperienza molto importante nel percorso formativo dello studente che gli consente di verificare personalmente e ‘toccando con mano’ gli aspetti teorici affrontati in aula. Il corso inoltre prevede visite tecniche presso birrerie (stabilimenti industriali, microbirrerie, brewpub)

L’’università propone altri due corsi brevi aperti a tutti gli appassionati e semplici curiosi che vogliono imparare tutti i segreti.

“Lo scorso maggio – dice il ricercatore - si è tenuta la ventesima edizione del corso di tecnico gestionale. Quattro giorni per imparare a diventare tecnico della birra, conoscere i segreti della birra artigianale, ma anche imparare a produrre e avere la consapevolezza per diventare imprenditore. Non basta saper fare la birra, bisogna anche saperla vendere. Il corso breve è aperto a tutti e negli anni sono arrivati studenti anche dalla Sicilia, dalla Sardegna e dall’estero: dalla Svizzera dalla Croazia e dalla Slovenia”.



L’Università di Udine ha in serbo anche un’altra iniziativa. “In maggio e settembre, la prossima sarà la decima edizione, organizza una degustazione di birra. E’ simile a un corso per sommelier, ma non si tratta di vino. Nel laboratorio sensoriale si bevono tre bicchieri di birra diversa e si devono valutare colore, gusto e olfatto, per capire di quale tipo si tratta. E’ molto interessante anche imparare i diversi abbinamenti tra birra e cibo. La birra non si beve soltanto mangiando la pizza. Questa usanza c’è solo in Italia. Uno chef insegna gli abbinamenti migliori. La bevanda, per esempio, è ottima con i piatti freddi, in particole il formaggio, dallo stracchino a quello più stagionato”.

Merita un discorso a parte lo straordinario successo delle birrerie cosiddette artigianali.



“Una volta - sottolinea il ricercatore - c’erano 90 micro birrerie in Italia, ora sono un migliaio, di cui trenta soltanto in Friuli. Si diffonde e si promuove così la cultura della birra, non solo bionda. C’è stato un incremento straordinario ovunque nel mondo. In Belgio, per esempio, le birrerie sono centinaia”. Certo è che se uno beve una birra artigianale, dopo si chiede cosa ho bevuto finora?

“Non è vero - conclude Buiatti - che la birra industriale è cattiva. Questa è una posizione ideologica. Tra i produttori artigianali in Italia, c’è chi fa birra buona e chi cattiva”.

Basta saper scegliere bene.



Acqua, luppolo, cereali e lievito: niente di più naturale

Per formazione culturale e tradizione in Italia si pensa che il vino sia una bevanda più nobile e antica della birra. La realtà è diversa.

“L’uomo primitivo – spiega Stefano Buiatti dell’Università di Udine – era nomade, cacciatore e raccoglitore. Quando si è insediato, ha cominciato a coltivare la terra e prima di tutto ha seminato cereali, perché erano i più semplici da coltivare. Il successo era garantito e si conservavano anche più a lungo. Ci sono studi che dimostrano che la birra si faceva già 3mila anni prima di Cristo. Eppure, il vino è considerato più antico e nobile, soprattutto perché si associa al sangue di Cristo. La birra, però, non deve essere considerato un parente povero, perché è un vero prodotto della terra. Bastano - conclude Buiatti - acqua, luppolo, cereali e lievito. Cosa cè di piu naturale? Nonostante questo è diventata un prodotto agricolo solo nel 2010. Questo perché era sempre stata considerato un prodotto industriale”.