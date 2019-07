Udine, moria delle imprese artigiane

In provincia di Udine il 42,6% delle imprese artigiane chiude a 5 anni dalla nascita. E’ quanto emerge dai dati elaborati da Nicola Serio referente dell’Ufficio studi di Confartigianato –Imprese Udine che prende in esame l’andamento dei vari comparti dal 2013 al 2018.

La maglia nera spetta al settore della comunicazione con il 57,4% e che comprende attività specializzate in ICT, grafica e fotografia, audiovisi e cartellonisti. Come ci spiega Serio in questo settore è più facile avviare una nuova attività perché i costi di partenza sono contenuti. Conseguentemente la chiusura, in linea di massima, non crea situazioni molto pensanti come, invece, accade per gli auto-riparatori che per poter cominciare devono fare investimenti sulle attrezzature. Nella lista delle chiusure a 5 anni dalla nascita, sono all’ultimo posto con il 25,6%.

Gli altri settori che hanno cessato l’attività con percentuale superiori al 40% sono l’artistico, il benessere, la moda, le costruzioni, l’alimentazione e il terziario. Sono percentuali che preoccupano soprattutto se si pensa che, nel 2013, si era già esaurita la fase più acuta della crisi economica. Nel 2008 le imprese artigiane iscritte all’Albo della Provincia di Udine erano 109, mentre nel 2013 la coorte era composta da 868 imprese. Le chiusure a 10 anni dalla nascita, sono pari al 60%.