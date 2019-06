Ultimi posti per Start Export Days

Start Export Days è una serie di incontri individuali per le imprese (i cosiddetti check up) con l’obiettivo di aiutarle a valutare la propria preparazione ad affrontare i mercati esteri e i percorsi di internazionalizzazione più adatti ed efficaci. Sono organizzati per mercoledì 10 luglio grazie alla collaborazione tra ICE-Agenzia, Unioncamere e la Camera di Commercio di Pordenone-Udine, che sarà appunto sede dei lavori, in Sala Economia (piano interrato, ingresso da piazza Venerio 7/8).

Durante gli incontri saranno anche presentati gli strumenti che l’Agenzia mette a disposizione, anche in collaborazione con la Camera di commercio, per favorire l’internazionalizzazione e la promozione del made in Italy. La partecipazione all’evento sarà tramite prenotazione e sarà a titolo interamente gratuito. Gli incontri, che saranno calendarizzati in base alle prenotazioni, hanno lo scopo di personalizzare l’offerta dei servizi Ice alle specifiche esigenze delle aziende, attraverso un colloquio informativo, nel corso del quale si metteranno a fuoco le potenzialità di export dell’azienda.

Le aziende interessate dovranno pertanto compilare e inviare progetti.info@ud.camcom.it (tel. 0432.273534) entro 28 giugno il modulo scaricabile dal sito www.ud.camcom.it assieme all’allegato “Informativa Trattamento dati”.

Le domande saranno considerate in ordine cronologico di arrivo e fino ad esaurimento disponibilità. Alle aziende ammesse agli incontri individuali verrà comunicato in seguito l’orario dell’appuntamento.