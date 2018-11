Unindustria Pordenone alla Fiera Punto d’Incontro

Il lavoro è tra i punti qualificanti e centrali il programma di Unindustria e del Gruppo Giovani Imprenditori, di qui l’importanza della partecipazione della Territoriale di Confindustria all’undicesima edizione di Fiera Punto d’Incontro, manifestazione da sempre promossa da piazzetta del Portello alla quale saremo presenti dal 7 all’8 novembre, padiglione 5 del comparto fieristico di viale Treviso (stand 17).

Due giorni dedicati perlopiù a studenti delle quarte e quinte classi delle superiori iscritti a percorsi di specializzazione post diploma come ITS, Università e Accademie - in cerca di lavoro ma anche di opportunità formative per specializzarsi o riconvertirsi in un panorama professionale in continua e rapida evoluzione. Parte dell’offerta Unindustria è dedicata anche a insegnanti, docenti, operatori del settore istruzione, formazione e orientamento.

"Il nostro obiettivo primario – spiega Michelangelo Agrusti, Presidente Unindustria Pordenone – è rappresentare verso i giovani il sistema locale delle industrie manifatturiere e dei servizi avanzati, senza alcuna mediazione e spiegando i vantaggi e le peculiarità di cui godono le imprese che si iscrivono a Confindustria, la più grande Associazione di categoria imprenditoriale del Paese".

Particolare enfasi, aggiunge il DG di Unindustria, Paolo Candotti, "sarà data alle materie Stem – Science, Technology, Engineering e Mathematics, le più richieste al mondo dalle imprese di qualsiasi dimensione e settore che garantiscono senza nessuna distinzione di genere, i tassi più elevati di occupazione, anche in termini qualitativi, in ambiti avanzati e particolarmente competitivi".

Ricco il programma di appuntamenti collaterali organizzati dal Gruppo Giovani con 4 workshop che si terranno nelle due mattinate in sala 10, focalizzati su lean production, digital innovation, soft skill e personal branding, tematiche trasversali ad ogni ruolo e settore, fondamentali per chi si vuole presentare al mondo del lavoro con maggiore consapevolezza e per chi vuole comprendere in quali direzioni è consigliabile concentrare il proprio percorso di specializzazione.

Unindustria Pordenone sarà anche partner della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, assieme ad un pool di enti e imprese, nel convegno che concluderà simbolicamente la manifestazione giovedì 8 novembre alle 16.45 in Sala Superiore del Centro Congressi dell’Ente Fiera, in cui si parlerà di alta tecnologia ed eco sistema agevolante.

Allo stand, ai workshop e al convegno saranno presenti i rappresentanti dell’Area Istruzione e Cultura d’Impresa, coadiuvati da altri componenti dello staff associativo, per orientare i diversi interlocutori ai numerosi servizi messi a disposizione di studenti, scuole, imprese.