Unindustria Pordenone lancia 'prima l'Italiano'

Prima l'Italiano – La mediazione linguistica nei corsi aziendali di Formazione e Sicurezza è il titolo del convegno, che si preannuncia particolarmente interessante, organizzato per giovedì 11 luglio, dalle 8.30, nella sala convegni di Unindustria Pordenone, in piazzetta del Portello.

Sono previsti gli interventi di Paolo Badin, Area Ambiente e Sicurezza Unindustria Pordenone (“Formazione, addestramento, motivazione alla prevenzione per chi non pensa come noi”), Anna Macuz - Area Istruzione e Cultura d’Impresa Unindustria Pordenone (“Cominciamo dalla scuola!”), Pietro Aloisio – Applika ("I rischi per l'azienda dai lavoratori di lingua straniera"), Enrico Barbaresco - Studio legale BCM ("La formazione dei lavoratori stranieri nella giurisprudenza"), Marta Sara Pajer e Chiara Rambaldini - Nuovi Vicini ("L'integrazione linguistica dei lavoratori, fattore di sicurezza sociale") e Nicoletta Suter del Centro Attività Formative CRO Aviano (“Comunicazione, cultura, dignità”).

Si soffermerà alla fine dei lavori, con alcune testimonianze ed esperienze in azienda, Maurizio Piovesana del Mobilificio Sangiacomo. La partecipazione è libera con iscrizione online a https://www.unindustria.pn.it sezione In primo piano. Per motivi organizzativi il numero dei partecipanti è limitato a 130 persone.