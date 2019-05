Var Group acquisisce Ssa Informatica

Var Group, società leader nei servizi e nelle soluzioni ICT per le imprese e parte del gruppo SeSa S.p.a, quotato nel segmento Star di Borsa Italiana, annuncia di aver concluso l’acquisizione della pordenonese SSA Informatica attraverso la controllata Var One. Con questa operazione, Var Group continua la strategia finalizzata alla crescita di Var One, divisione dedicata allo sviluppo di progetti innovativi per le aziende, basati sulla soluzione Sap Business One, e master Var italiano del vendor tedesco. Grazie all’acquisizione di SSA rafforza le proprie competenze in area manufacturing e integra un team di 20 esperti.

SSA Informatica, già partner di Var One, ha sede a Pordenone e rappresenta un punto di riferimento per le Pmi del Friuli Venezia Giulia e del Triveneto, con ricavi pari a 1,4 milioni di euro e un Ebitda pari a 0,3 milioni di Euro. Da anni, realizza progetti basati su SAP Business ONE (IT Consulting ERP Business ONE) per le aziende che vogliono adottare nuove tecnologie e ampliare il business, ottimizzando i processi interni.

“L’acquisizione di SSA Informatica rappresenta un passo importante – dichiara Francesca Moriani, Ad di Var Group – la proficua collaborazione con le eccellenti professionalità che lavorano in SSA Informatica, si rafforza ulteriormente, e si trasforma in un solido connubio. Accogliamo una realtà che ci permetterà di sviluppare nuovi progetti per le piccole e medie imprese italiane”.

“Stimiamo di poter utilizzare le soluzioni SAP Business One proposte da Var ONE, e di declinarle sul territorio, con un incremento dei ricavi, nei prossimi due anni, di almeno il 35%", dichiara Mauro Trevisan, presidente e AD di SSA. "Continueremo a sostenere il piano di investimenti sulle nuove tecnologie IoT che abbiamo iniziato negli ultimi due esercizi".

Conferma questi obiettivi Alberto Frambrosi, AD di Var One: “L'entrata della struttura di SSA Informatica nel nostro ecosistema, rappresenta un determinante consolidamento della presenza in una regione strategica. Inoltre, le professionalità di SSA sono un notevole contributo qualitativo al raggiungimento degli obiettivi aziendali: costante crescita della penetrazione di mercato con l'impiego sempre più presente di smart technologies nei progetti sviluppati per le imprese”.