Veneto Banca, rinvio a giudizio solo per Consoli

Doccia fredda per i risparmiatori traditi di Veneto Banca. Il pubblico ministero Massimo De Bortoli, infatti, ha chiesto il rinvio a giudizio solo per l’ex amministratore delegato dell'istituto di credito, Vincenzo Consoli. Tutte archiviate, invece, le altre posizioni.

“Questo procedimento penale è un vero e proprio teatro dell'assurdo”, è l’amaro commento di Consumatori Attivi. “Eravamo partiti con sequestri milionari nei confronti di Consoli e rinvii a giudizio, a Roma, per uno stuolo di ex vertici della banca. Poi erano stati ammessi come parte civile, in sede di udienza preliminare, tutti i risparmiatori, anche quelli transati. A quel punto, come un fulmine a ciel sereno, era stato deciso il trasferimento del processo a Treviso. Sono quindi passati mesi e anni e oggi si arriva finalmente alla richiesta di rinvio a giudizio del pm trevigiano. L'unico responsabile sarebbe Consoli. Nessuna colpa, invece, per l'altra quindicina di indagati”.

“I capi d’imputazione di cui Consoli potrebbe un giorno essere chiamato a rispondere sono l'aggiotaggio e il falso in prospetto, in prescrizione nel 2021, e l'ostacolo alla vigilanza (per il quale i risparmiatori non hanno titolo per costituirsi, ndr), che si prescriverebbe nel 2024”, continuano da Consumatori Attivi. “A oltre quattro anni di distanza da quando è esploso il caso, insomma, non c'è ancora alcuna risposta a chi si è visto rovinare la vita. La nostra associazione continuerà a dare battaglia, anche costituendosi parte civile, per fare pressione e per ricordare allo Stato non si può fare a meno della giustizia”.