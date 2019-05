Via della Seta: al Far East Film anche l’ipotesi di un pacchetto turismo Fvg

Fra opportunità e minacce, obiettivo comune nei rapporti con la Cina deve essere la crescita, in particolare dell’export: è l’indicazione intorno alla quale si è sviluppato oggi il dibattito sulla Nuova Via della Seta nell’ambito del Far East Film, a Udine.



A dire che la crescita deve essere la stella polare dei rapporti con la Cina è stato il presidente della Regione, Massimiliano Fedriga, che ha indicato anche l’importanza di rapporti privilegiati con il mercato cinese e la necessità di avere regole condivise rispettate da tutte le parti in causa.



A sottolineare la necessità di regole è stata anche la presidente degli industriali friulani, Anna Mareschi Danieli, per la quale è fondamentale il ruolo di organismi sovranazionali come l’Unione Europea e l’Organizzazione Mondiale del Commercio, alla quale la Cina aderisce. “Sono con chiarezza e rispetto delle regole, si può parlare di numeri e dati. Nei rapporti con la Cina – ha concluso Mareschi Danieli - le imprese ci sono, sono in Cina da anni e hanno volontà di andare avanti. Ci deve essere un supporto governativo chiaro e duraturo che sia in grado di fare sistema per sostenere e far crescere l’export”.



Ma dopo la firma del memorandum che comprende gli accordi sul porto di Trieste e gli investimenti della Danieli di Buttrio in Cina, cosa si sta muovendo sul piano concreto? Il sottosegretario Michele Geraci ha annunciato l’istituzione di due voli diretti fra Italia e Cina e la preparazione di una missione in Cina con 30-40 imprese italiane per definire accordi concreti. Fra le varie cose – ha concluso - si sta pensando anche a iniziative turistiche con destinazione il Friuli Venezia Giulia e il Nordest.