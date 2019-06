Work on Time sfiora i 10 milioni

Primo semestre di vita davvero brillante per Work on Time, l’agenzia per il lavoro di tipo generalista di proprietà di S.O. Holding, la società di controllo del gruppo che fa riferimento all’imprenditore Massimo Blasoni.

Work On Time è la prima agenzia per il lavoro ad avere sede legale in Friuli Venezia Giulia e precisamente a Udine. Nel dicembre 2018 è stata autorizzata dal Ministero del Lavoro a somministrare lavoratori interinali e lo scorso gennaio ha iniziato a operare con sedi in Friuli (a Udine e a Pordenone), in Veneto (a Treviso e a Padova), in Lombardia (a Sesto San Giovanni) e in Piemonte (a Torino). Per la fine dell’estate è già stata programmata l’apertura delle filiali di Catania e Brescia.

La start up friulana ha conseguito immediatamente ottimi risultati: nei primi sei mesi di attività il fatturato sfiora i 10 milioni di euro. In Italia il mondo del lavoro è gravato da eccesso di burocrazia, forte tassazione e meccanismi che rendono difficile assumere, licenziare e premiare il merito. Anche per questo il settore del lavoro interinale conosce un periodo di sviluppo: le agenzie rispondono all’esigenza delle aziende di garantirsi flessibilità occupazionale e ricercare figure professionali non sempre facilmente reperibili sul mercato.

"Stiamo somministrando all’incirca 800 lavoratori per aziende che operano in diversi ambiti economici: dal sociosanitario al manifatturiero, passando per il settore dei servizi" spiega l’amministratore unico Sergio Vescovi, che sottolinea come da gennaio a giugno il tasso di crescita mensile dell’azienda si sia aggirato intorno al 30%, in termini sia di fatturato sia di lavoratori somministrati. "Si tratta di una performance di assoluto rilievo, tenuto conto che nel 2018 il settore delle agenzie del lavoro è cresciuto globalmente del 14%" conclude soddisfatto.

Il management dell’azienda è friulano e resta convinto che, pur operando in ambito nazionale, “Work on Time” debba concentrarsi in particolare sulla nostra regione dove operano 90 mila realtà imprenditoriali.